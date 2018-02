AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Do bezpečnostní bariéry před Bílým domem ve Washingtonu dnes najelo osobní vozidlo. Podle agentury Reuters ale neproniklo do areálu sídla amerického prezidenta. Prezidentova ochranka okamžitě zasáhla a řidičku auta zadržela. Nikdo z příslušníků bezpečnostních složek nebyl při incidentu zraněn. Kvůli incidentu byl celý areál dočasně uzavřen. Televize CNN s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje uvedla, že žena vjela do bariéry úmyslně. Podle zmíněných zdrojů ale její čin nebyl namířen proti prezidentovi ani nikomu dalšímu v Bílém domě. Incident může být spojen s duševními problémy řidičky, napsala CNN.

autor: ČTK | před 5 hodinami

