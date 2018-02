AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Americký Pentagon potichu hledá nové místo pro hlavního prezidentského bezpečnostního poradce Herberta McMastera, jehož post v Bílém domě je ohrožen. Napsal to zpravodajský server Politico s odvoláním na armádní zdroje. Výměna na důležitém místě týmu Donalda Trumpa by prý mohla nastat po měsících osobního napětí mezi prezidentem a jeho poradcem. Armáda má podle serveru problém s případným McMasterovým zařazením, protože Trumpův poradce by si prý mohl z Bílého domu přinést nežádoucí "politickou zátěž". Není údajně vyloučeno, že McMaster prostě z Bílého domu odejde do penze. Bezpečnostnímu poradci prý neprospěly výroky na adresu třinácti Rusů, které předtím FBI obvinila z vměšování do voleb.

autor: ČTK | před 3 hodinami

