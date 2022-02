"Mimořádně napínavé." Němci odpálili obří most v bezprostřední blízkosti nového

Německým inženýrům se v neděli vydařila mimořádně náročná demolice dálničního mostu nedaleko města Wilnsdorf v Severním Porýní-Vestfálsku. Při úspěšném odstřelu poslali k zemi zchátralou stavbu vysokou 72 metrů a dlouhou téměř půl kilometru. Podle agentury Reuters se jednalo o nejvyšší most, který byl kdy v Německu odstřelen.

Při úspěšném odstřelu poslali inženýři k zemi most vysoký 72 metrů a dlouhý téměř půl kilometru. | Video: Reuters

K rekordní demolici došlo ve spolkové zemi na západě Německa v neděli v 11 hodin dopoledne. Na záběrech z místa je patrné, jak se za několik vteřin po odpalu k zemi zřítilo 16 mostních sloupů. "Povedla se nám detonace jako z učebnice," pochvaloval si pro německý server Deutsche Welle hlavní demoliční expert Michael Schneider.

Ke stržení více než 55 let staré stavby inženýři využili přes 120 kilogramů výbušniny. Museli dbát především na to, aby při demolici nepoškodili nový most, který stojí v bezprostřední blízkosti toho starého a byl slavnostně otevřen teprve v prosinci loňského roku. Z bezpečnostních důvodů na něm v neděli dopoledne dočasně zastavili provoz.

Velkolepé podívané přihlížely z dálky několika set metrů desítky lidí, kteří po úspěšném odpalu začali nadšeně tleskat. "Není to první demolice, u které jsem byl. Ale tahle byla mimořádně napínavá. Most se totiž nacházel v zatáčce a jeho horní části se skládaly z několika menších," popisoval svůj zážitek pro agenturu Reuters Ulrich Seibel, jeden z přihlížejících.