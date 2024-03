Slovenský děkan rezignoval po krádeži obrazu z kavárny. Nejsem zloděj, hájí se

Na Slovensku rezignoval děkan Fakulty umění Technické univerzity v Košicích Tibor Uhrín poté, co minulý týden odcizil obraz z kavárny. Nejprve tvrdil, že krádež díla byla součástí happeningu. Později svou verzi upravil a připustil, že šlo o osobní selhání. Na případ upozornil slovenský deník SME.

Minulé pondělí obletěl sociální sítě na Slovensku záznam z bezpečnostní kamery, který zachycuje krádež obrazu malířky Herty Ondrušové Victorinové z jedné košické kavárny. Muž se na videu nejprve prochází, rozhlíží se, jestli si ho někdo nevšimne, načež svěsí malý obraz ze zdi a odchází s ním pryč.

"Spolu s manželkou šel zřejmě na WC a nevím, jak potom obraz vynesli. Zda ho měl pod tričkem, nebo v tašce, těžko říct," popsala majitelka kavárny Katarína Gedeonová. Že se dílo ztratilo, si asi po půl hodině všimla číšnice.

Deník SME, který případ popsal, uvedl, že obrazy umělkyně Herty Ondrušové Victorinové mají v galeriích hodnotu kolem tisíc eur za kus (25 tisíc korun).

Kavárna video vyvěsila na internet s nadějí, že pachatele někdo pozná. Lidé začali upozorňovat na to, že se jedná o děkana umělecké fakulty Tibora Uhrína. Podnik následně záznam ze sociálních sítí stáhl a děkan obraz vrátil. Případem se zabývá policie.

Uhrín nejprve minulý týden tvrdil, že odcizení obrazu byla stávka, poté uvedl, že šlo o happening s fiktivním konceptem. Toto pondělí ale připustil, že se jednalo o osobní zkratové selhání, které od středečního večera řeší s rektorem. "Všem se omlouvám, je mi to velmi líto a končím ve funkci děkana," řekl poté, co se případem v pondělí zabývala etická komise univerzity i akademický senát fakulty.

Ten uvedl, že je jednáním děkana Uhrína znepokojen. "Jako významná osobnost reprezentující fakultu umění je děkan morálním vzorem pro akademickou osobnost a zvláště pro studenty," napsal ve svém prohlášení. Uhrín podle senátu poškodil dobré jméno fakulty a odcizení obrazu nedokázal přesvědčivě vysvětlit.

Uhrín se označení "krádež" brání. "Výtržník jsem, ale zloděj ne. Byla to spíš výtržnost a nesmysl. Recese, momentální zkrat, který neumím vysvětlit. Potom se najednou vzpamatujete, co že se to stalo," popsal Uhrín chvíle po odcizení obrazu. Označil se za "dobrodruha, který ani nesbírá obrazy".

"Tohle si určitě do portfolia nedám. Byla to asi největší chyba v mém životě," dodal podle listu SME.