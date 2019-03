Další uchazeč o Bílý dům. Za demokraty chce kandidovat bývalý guvernér Hickenlooper

Bývalý coloradský guvernér John Hickenlooper se stal dalším uchazečem o prezidentskou nominaci Demokratické strany pro volby šéfa Bílého domu v listopadu 2020. Hickenlooper, který oficiálně oznámil záměr kandidovat na prezidenta Spojených států, tvrdí, že je zvyklý v politicky rozdělené společnosti překonávat potíže a prosazovat liberální cíle.

"Kandiduji na prezidenta, protože ve Washingtonu potřebujeme takové lidi, kteří jsou snílci a kteří také umí rozdělanou práci dokončit," řekl šestašedesátiletý Hickenlooper. Dodal, že opakovaně dokázal, že je schopen oslovit lidi a dovést do konce progresivní změnu, ve které Washington dosud neuspěl.

Po guvernéru státu Washington Jayi Insleeovi je druhým uchazečem o prezidentskou nominaci demokratů, kteří mají zkušenosti s vedením amerického státu. Podle Reuters se Hickenlooper staví do role centristy, který má největší šanci porazit v roce 2020 republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Agentura AP poznamenala, že jako guvernér se Hickenlooper stavěl do role nadstranického vůdce. Zdráhavě se také dosud stavěl k podpoře smělých plánů levicového křídla demokratů, které by rádo zavedlo všeobecné zdravotní pojištění a které hovoří o plánu Green New Deal (Zelený nový úděl) k boji proti klimatickým změnám. Názory levicového křídla demokratů tvrdě kritizují republikáni, kteří plány přirovnávají k zavedení socialismu, výtky proti nim mají i demokraté hlásící se k politickému středu.

Zájem vstoupit do boje o Bílý dům oznámilo několik senátorů včetně Kamaly Harrisové, Elizabeth Warrenové, Amy Klobucharové či Bernieho Sanderse. O kandidatuře přemýšlí bývalý viceprezident Joe Biden, kterého průzkumy spolu se Sandersem a Harrisovou řadí k favoritům.