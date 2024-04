Další otočka. Federální zákaz potratů bych nepodepsal, řekl Trump

Americký exprezident Donald Trump ve středu znovu čelil otázkám ohledně svého neustále se měnícího postoje k právu na potrat, které se stává ústředním tématem prezidentské kampaně v USA. V Atlantě řekl, že by v případě návratu do Bílého domu nepodepsal zákon zakazující umělé přerušení těhotenství.

Donald Trump: V Arizoně to zachází příliš daleko. Jsem si jistý, že guvernérka a všichni ostatní to vrátí k rozumu. | Foto: Reuters

Trump zopakoval, že o věci by měly rozhodovat jednotlivé státy, aniž by vyjádřil preferenci ohledně míry restrikcí, informovala agentura AP.

Trumpovo středeční vyjádření představuje poslední kapitolu v sérii jeho nejasných a místy protichůdných stanovisek na téma přístupu k potratům. Přichází v kontextu předvolební kampaně, v níž se jeho Republikánská strana potýká se skutečností, že předloňské zrušení federálního práva na interrupci a následné zavádění zákazů v republikány kontrolovaných státech má pro stranu negativní politické důsledky.

Jak dnes připomenul deník The New York Times, Trump se kdysi označoval za "zastánce volby", tedy obhájce práva na potrat, než v kampani v roce 2016 přešel na druhou stranu. Během působení v Bílém domě pak jmenoval jako členy nejvyššího soudu soudce, kteří se podíleli na verdiktu umožňujícím jednotlivým státům či Kongresu potraty zakazovat.

V poslední době se Trump snaží prezentovat rozhodnutí nejvyššího soudu jako svůj úspěch a zároveň se distancovat od důsledků, které tento verdikt v mnoha státech přinesl. Republikáni přibližně ve třetině amerických států zavedli přísné zákazy potratů, ovšem průzkumy i výsledky referend nasvědčují tomu, že většina Američanů s takovými opatřeními nesouhlasí.

Na otázku, zda by podepsal federální zákaz, pokud by prošel Kongresem, dnes Trump odpověděl, že nikoli. "Teď to mají státy a státy vytvářejí to, co chtějí. Je to vůle lidu," citovala exprezidenta AP.

Stanovisko, že o restrikcích by měly rozhodovat státy, Trump formuloval už v pondělním prohlášení, které vyvolalo kritiku od některých odpůrců potratů. "Teď je na státech, aby udělaly správnou věc," uvedl republikánský kandidát ve videu. Nespecifikoval v něm, jaká omezení by státy měly zavádět, ovšem řekl, že podporuje výjimky pro oběti znásilnění a pacientky v kritickém stavu.

Arizona zašla příliš daleko

Debaty o státních restrikcích v poslední době oživila dvojice verdiktů na Floridě a v Arizoně. Floridští soudci na začátku měsíce dali zelenou zákazu potratů po šesti týdnech těhotenství, ti arizonští zase úterním rozhodnutím umožnili vymáhání opatření z 19. století, které povoluje interrupce pouze při ohrožení života matky.

Trump ve středu podle AP ignoroval dotazy, jak bude hlasovat v nadcházejícím referendu o přístupu k potratům na Floridě, kde aktuálně žije. O verdiktu v Arizoně nicméně řekl, že zachází příliš daleko. "To se urovná. Jsem si jistý, že guvernérka a všichni ostatní to vrátí k rozumu a že o to bude postaráno," prohlásil.

Do roku 2022 platný výklad americké ústavy garantoval napříč USA právo na potrat do 22. týdne těhotenství. Současný prezident a předpokládaný letošní kandidát Demokratické strany Joe Biden prosazuje obnovení tohoto režimu skrze rozhodnutí Kongresu. Trump během svého mandátu podpořil zákaz potratů po 20. týdnu a nedávno naznačil, že by zvažoval podpis ještě většího omezení.