Čtyřletá dívka zemřela při explozi nafukovacího hradu

před 9 hodinami

Při explozi nafukovacího hradu na pláži v anglickém hrabství Norfolk zemřela malá dívka, informovala britská BBC. Podle svědků hrad nejspíš kvůli velmi horkému počasí vybuchl a holčičku vymrštil do vzduchu. Záchranáři byli na místě do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice. Tam na následky zranění zemřela. Kara Longshawová, která tvrdí, že byla svědkem události, na facebooku uvedla, že obětí se stala čtyřletá dívka. "Právě jsem viděla tu nejhorší věc v mém životě. Skákací hrad na pláži vybuchl a dítě, které v něm bylo, bylo katapultováno do výšky asi šesti metrů. Prosím, nedovolte svým dětem chodit do skákacích hradů v tomto horku."