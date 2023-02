Tvar osmiúhelníku a válce, velikost malého auta. Co víme o tajemných strojích nad USA

Týden poté, co Spojené státy sestřelily čínský špionážní balon, objevily radary na americkém a kanadském nebi další tři létající objekty neznámého původu. Stíhačky je všechny zlikvidovaly. Úřady zatím neobjasnily, o jaké stroje šlo, odkud pocházejí ani jaký byl jejich účel. Vzdušné incidenty tak dál obestírá tajemství. Deník Aktuálně.cz přináší odpovědi na základní otázky.

Co zatím víme o sestřelených objektech nad USA a Kanadou?

V posledních třech dnech - v pátek, sobotu a neděli - sestřelily stíhačky Spojených států tři neidentifikované létající objekty nad Aljaškou, Huronským jezerem a také nad kanadským Yukonem. Úřady zatím mnoho informací nezveřejnily. Čekají na podrobnou analýzu jejich trosek.

V prvním případě se podle Washingtonu jednalo o čínský špionážní balon, v dalších třech je zatím jasné jen to, že o balony nešlo. Objekty byly velké asi jako osobní automobily: jeden z nich měl válcovitý tvar, další osmiúhelníkový. Všechny se pohybovaly ve výšce, ve které hrozil střet s dopravními letouny, proto přišel rozkaz k jejich sestřelení.

Podle generála Glena VanHercka, který stojí v čele Severoamerického velitelství protivzdušné obrany a severního velitelství, také není jasné, jakým způsobem se objekty držely ve vzduchu. Pentagon dodal, že u žádného z nich nehrozilo, že zaútočí.

Létá teď nad USA víc neidentifikovaných objektů než dřív?

Ačkoliv se nyní o létajících objektech nad americkým územím víc mluví, nelze s jistotou říct, jestli jejich množství v posledních dnech či týdnech narostlo. Po incidentu s čínským špionážním balonem, který americké letectvo sestřelilo minulý týden, americké úřady přenastavily svá radarová zařízení na větší citlivost. Počet nalezených létajících objektů proto stoupl.

"Pozorněji sledujeme náš vzdušný prostor v těchto výškách a přenastavili jsme radary, což může alespoň částečně vysvětlit nárůst objektů, které jsme v posledním týdnu detekovali," potvrdila pro americký deník New York Times náměstkyně ministra obrany Melissa Daltonová.

Jaký účel mohly létající objekty mít a kdo je mohl vyslat?

Dokud nebudou trosky sestřelených strojů vyzvednuty a otestovány americkými experty, není jasné, kdo ani proč je vyslal. "Nemáme žádné další detaily o objektech ani o jejich schopnostech, účelu či původu," uvedl v prohlášení Pentagon.

Americké úřady pracují s teorií, že stroje mohou mít za cíl prověřit schopnosti Spojených států letící objekty identifikovat a poradit si s nimi. Za tímto účelem je mohla vyslat Čína nebo Rusko, řekl nejmenovaný vysoký vládní představitel listu New York Times.

Deník Financial Times dává létající objekty do souvislosti s čínskými špionážními balony, které byly kromě Spojených států zpozorovány také nad Střední a Jižní Amerikou, Japonskem a stále častěji i nad Tchaj-wanem. Ostrov, který režim v Pekingu považuje za svou vzbouřeneckou provincii, v posledních letech zaznamenal desítky špionážních balonů a jejich počet postupně roste. "Přilétají velmi často, poslední jen před pár týdny," cituje Financial Times místního úředníka, jehož jméno neuvádí.

Mohla létající objekty vyslat vláda v Pekingu? A co vlastně víme o čínském špionážním balonu?

Zatím ani nic nenasvědčuje tomu, že by sestřelené objekty měly nějakou spojitost s čínským balonem, který americká stíhačka F-22 Raptor zlikvidovala první únorový víkend. Tři letící předměty byly navíc mnohem menší: zatímco čínský špionážní balon byl velký asi jako tři školní autobusy a letěl ve výrazně vyšší výšce, další objekty velikostně odpovídají menšímu osobnímu autu.

Vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí uvedl, že sestřelený špionážní balon byl vybavený anténami, solárními panely zajišťujícími jeho provoz a dokázal najít přesné umístnění komunikačního zařízení na zemi a poslouchat z něj hovory. Balon byl také "schopen sám manévrovat, zrychlit, zpomalit a otočit se". Americké výzvědné služby se navíc domnívají, že Peking tyto stroje používá jako součást globálního špehovacího systému na zjišťování informací o vojenské kapacitě po celém světě. Zmíněný balon se pohyboval nad Malmstromovou leteckou základnou v Montaně, jednou ze tří v USA, kde se nacházejí strategické rakety.

Oproti satelitům mají špionážní balony tu výhodu, že mohou strávit delší dobu nad zkoumaným objektem a snáze tak zachytí komunikaci.

Jak na incident reaguje Peking?

Čínská vláda přiznala, že před týdnem sestřelený balon byl její, trvá ale na tom, že šlo o meteorologické zařízení. Jeho likvidaci odsoudila. K novějším létajícím objektům se Peking dlouho nevyjadřoval, až v pondělí čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že o nich nemá žádné informace.

Čína také bez dalších detailů tvrdí, že od začátku minulého roku vstoupilo do jejího vzdušného prostoru bez potřebných povolení více než deset amerických balonů. Washington to odmítl.

Mohlo jít o mimozemskou technologii?

"V tuto chvíli nic nevylučujeme," odpověděl na tuto otázku novinářů americký generál VanHerck. Washington o třech sestřelených strojích hovoří jako o neidentifikovaných létajících objektech, tedy UFO. To však automaticky neznamená, že se jedná o vetřelce z vesmíru.

Pojem UFO označuje veškeré létající předměty, jejichž původ zatím nebyl vysvětlen. Spojené státy se v posledních 18 měsících na zkoumání těchto jevů zaměřily a odhalily, že z 366 případů se jednalo o 163 balonů, další desítky předmětů byly drony nebo poletující odpadky.

Podle informací New York Times si nikdo z Národní bezpečnostní agentury ale nemyslí, že by současné sestřelené objekty mohly být vyrobeny jinde než na Zemi.

Video: Pentagon zveřejnil záběry neidentifikovaných létajících jevů (28. 4. 2020)