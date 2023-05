"Co se děje v Bělehradě?" Borell se ztrapnil před novináři kvůli Ukrajině

Na ruskou Belgorodskou oblast se v posledních dnech zaměřila pozornost světové veřejnosti, když na toto území vpadly protiputinovské ruské síly. Na situaci se chtěli novináři zeptat vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella.

Bruselský politik před ně předstoupil v úterý 23. května po zasedání ministrů obrany členských států EU, kteří mimo jiné jednali i o podpoře Ukrajiny, která se brání ruské agresi a která s ruskou Belgorodskou oblastí sousedí.

Jeden z novinářů se Borrella anglicky zeptal, zda se situací v ruském Belgorodu rada zabývala. Nechápající Borrell odpověděl ve francouzštině, že neví, o čem je ohledně Bělehradu (hlavní město Srbska) řeč. Novinář tedy upřesnil, že jde o Belgorod v Belgorodské oblasti.

Stále nechápající politik, který má v popisu práce sledovat aktuální dění za hranicemi Evropské unie, se obrátil na ženu, která tiskovou konferenci uváděla. Při tom Borrell opět oslovil novináře se slovy: "Řekněte mi, co se děje v Bělehradě?"

Teprve po krátkém rozhovoru se ženou Borrell prohlásil: "Obávám se, že nejsem schopen mluvit o záležitosti, jako je Belgorod. Nechci se vyjadřovat ke všem věcem, o kterých nejsem plně informován."

Nebylo to poprvé, kdy se Borrell dostal před kamerami do problémů kvůli Rusku. Před dvěma lety ho na zahraniční cestě v Moskvě zesměšnil ruský ministr zahraničí. Nejdříve s ním uspořádal agresivní tiskovou konferenci, poté, těsně před jeho odletem domů, Rusko vyhostilo tři diplomaty Evropské unie.



Dvoudenní vpád z Ukrajiny do západního pohraničí Ruska by podle vojenských analytiků mohl donutit Kreml odeslat část vojáků z přední linie před připravovanou velkou protiofenzivou Kyjeva a zasadit Moskvě psychologickou ránu.



Přestože Kyjev popírá jakoukoli roli v tomto výpadu, největší přeshraniční nájezd z Ukrajiny od zahájení ruské invaze před 15 měsíci byl podle expertů téměř jistě koordinován s ukrajinskými ozbrojenými silami, které se připravují na pokus znovu získat území obsazená Ruskem, píše agentura Reuters.