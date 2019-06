Čínští aktivisté žádají Radu OSN, aby vyšetřila masakr na Tchien-an-men

Více než dvacítka čínských disidentů vyzvala dnes Radu OSN pro lidská práva (UNHRC), která se za týden sejde k třítýdennímu zasedání, aby zahájila nezávislé vyšetřování násilného potlačení demonstrací na náměstí Brány nebeského klidu (Tchien-an-men) v Pekingu v roce 1989. Informovala o tom agentura Reuters.

"Žádáme Radu OSN, aby vyšetřila hrubé porušování lidských práv a základních svobod, jehož se dopustila čínská vláda vojenským zásahem vůči mírovým protestům," uvádí se v prohlášení 22 účastníků tehdejších událostí.

"Třicet let starý masakr stále neskončil. Čínská vláda dokonce označila jeho oběti za zločince a velká část lidí, kteří utekli do ciziny, se nesmí vráti do své vlasti," citovala agentura Reuters Wang Tana, který je jedním z autorů výzvy k UNHRC a který nyní žije ve Spojených státech.

Brutální zásah čínské armády proti demonstrujícím studentům na pekingském náměstí Brány nebeského klidu (Tchien-an-men), který si vyžádal více než tisíc lidských životů, ukončil v noci ze 3. na 4. června 1989 šest neklidných týdnů. Během nich statisíce lidí prostřednictvím manifestací a hladovek volali po demokratizaci země. Demonstrující, kteří zákrok přežili, byli vystaveni vlně represí. Tisíce lidí byly zatčeny.

Čínské vedení dodnes nepřipouští jakékoli připomínky masakru z roku 1989, o demonstracích z toho roku se doposud nepíše ani v žádných čínských učebnicích a toto téma je v Číně nadále tabuizováno.

UNHRC sídlí v Ženevě a má 47 členů, které volí vždy na tři roky Valné shromáždění OSN. Do konce letošního roku je členem UNHCR i Čína.