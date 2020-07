Psi umí odhalit koronavirus, mají až 95% úspěšnost. Odborníci s nimi mají velké plány

Tříletý belgický ovčák Donnie vběhne do chodby, kde očichává speciální přístroj. Nakonec se u jednoho z otvorů zastaví a čeká na odměnu v podobě žlutého míčku. Splnil totiž úkol, na který jeho a dalších sedm psů trénuje německá armáda. Dokázal určit, který z vzorků lidských slin v sobě má koronavirus.

Popsaná scéna se podle serveru Web24 odehrává v psí škole v Ulmenu na západě Německa, kde Bundeswehr spolu s vědci z Univerzity veterinární medicíny v Hannoveru trénuje psy, aby dokázali z několika vzorků najít ty, které jsou covid-19 pozitivní.

Armádní specialisté k tomu využívají vzorky hlenů a slin nakažených i zdravých lidí. Cvičení psi, kteří mají zkušenosti s hledáním výbušnin nebo drog, je poznávají po pachu. Kromě belgického ovčáka se výcviku účastní i další ovčácké a španělské rasy a retrívři.

#ICYMI: Donnie ist #Diensthund bei #Bundeswehr. Anders als seine vierbeinigen Kameraden sucht er derzeit nicht nach Drogen oder Sprengstoff, er wird zum #Corona-Spürhund ausgebildet. Erfahrt mehr über das aktuelle Forschungsprojekt:https://t.co/wHHzKPMnhf pic.twitter.com/yxpFtFBlpI — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) July 6, 2020

V úspěch vědci doufali, protože se již dříve potvrdilo, že psi jsou úspěšní v identifikování pachu rakoviny, malárie nebo cukrovky. A jak vyplývá z jejich pokusů, jsou úspěšní i v detekování koronaviru. Jejich úspěšnost dosáhla 94 procent, píše německá stanice Deutsche Welle. Armádní psy přitom specialisté trénovali jen týden.

"Myslíme si, že to funguje, protože se kompletně změní metabolické procesy v těle nakaženého pacienta a psi jsou schopni specifický zápach této změny detekovat," vysvětluje Maren von Köckritz-Blickwedeová, bioložka zapojená do programu.

Přestože jsou výsledky nadějné, vědci upozorňují, že testování proběhlo na vzorcích, které byly upraveny, aby nebyly pro personál a potenciálně ani pro psy nebezpečné. Výsledky v reálných situacích se proto mohou lišit. V další fázi testování chtějí odborníci ověřit, zda psi dokážou poznat rozdíl mezi onemocněním covid-19 a běžným nachlazením.

"Musím zdůraznit, že jde jen o pilotní studii, která má potenciál posunout se hodně kupředu a skutečně nasadit psy do terénu," popisuje Holger Volk z veterinární univerzity. Studie využití psů v terénu vidí především tam, kde je nedostatek testů a kde "mohou být psi využiti k masové detekci nakažených lidí."

Psí biodetektory

Stejného potenciálu psů se pokouší využít vědci a policisté i v dalších zemích. Dobré výsledky přinesla podle francouzského webu Connexion například francouzská studie: psi, kteří běžně hledají výbušniny a pátrají po osobách, měli až 95procentní úspěšnost v detekování koronaviru. Jejich výcvik na pach z potu nakažených trval pouze čtyři dny.

Své labradory a zlaté retrívry podobně trénuje i policie v Chile. "Virus nemá žádný pach, ale infikovaní generují metabolické změny, což je to, co by měli psi vyčichat," cituje thajský deník Bangkok Post veterinárního epidemiologa Fernanda Mardonesa.

Pokud bude jejich trénink úspěšný, nasadí psy chilská policie na místa s velkou koncentrací lidí už v polovině září, píše americká CNN. "Až se začnou otevírat stadiony, školy, podniky a restaurace, bude zásadní, aby na těchto místech, když se blížíme normálu, byli psí biodetektory," řekl chilský policejní plukovník Julio Santelices.

Psi, kteří zachraňují životy

Dobré výsledky hlásí také britská charita Medical Detection Dogs, která se specializuje na trénink psů za účelem vystopování různých nemocí. Učí šest psů ras labrador a kokršpaněl rozpoznávat na koronavirus pozitivní vzorky z použitých, ale sterilizovaných roušek, ponožek a punčoch zdravotníků z Londýna.

"Studie se posouvá velmi dobře kupředu a všechny výsledky jsou velmi pozitivní," řekla v červnu, kdy bylo testování na začátku, spoluzakladatelka charity Claire Guestová. Sama má s diagnostikováním od psů osobní zkušenost. Když před lety trénovala psy na identifikaci lidí s rakovinou močového měchýře a prostaty, jeden z nich jí opakovaně pokládal packu na hruď. Zašla proto na vyšetření, které odhalilo, že trpí rakovinou prsu, píše BBC.

Na výcvik dostala charita od britské vlády grant v hodnotě půl milionu liber (přes 14 milionů korun). Pokud se prokáže jako účinný, měli by být psi nasazeni na letiště nebo do testovacích center, kde by za hodinu mohli očichat až 250 lidí.

Video: Výcvik psů na rozpoznávání nemoci covid-19