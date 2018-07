Chlapci v thajské jeskyni zůstanou ještě týdny. Před evakuací absolvují dlouhý potápěčský výcvik

Thajské námořnictvo uvedlo, že po celou dobu budou dostávat zásoby a ze zaplavené jeskyně bude odčerpávána voda. Podle úřadů je většina z chlapců v dobrém zdravotním stavu.

Bangkok - Dvanáct chlapců a jejich fotbalový trenér, kteří byli po devíti dnech záchranných akcí objeveni živí v jeskynním komplexu v Thajsku, podstoupí před evakuací až čtyřměsíční potápěčský výcvik. Podle agentury AFP to uvedlo thajské námořnictvo s tím, že po celou dobu budou dostávat zásoby a ze zaplavené jeskyně bude odčerpávána voda. Podle úřadů je většina z chlapců v dobrém zdravotním stavu.

Potápěči námořnictva nalezli skupinu dětí ve věku 11 až 16 let a jejich 25letého trenéra zhruba čtyři kilometry od ústí jeskynního komplexu na severu země, při jehož návštěvě je před deseti dny uvnitř uvěznily povodně. Podle místního guvernéra byl po zběžné prohlídce vyhodnocen stav většiny z nich jako dobrý, pouze několik má zdravotní problémy, nikdo však kritické.

Kapitán námořnictva Anand Surawan médiím sdělil, že do jeskyně bude po dobu čtyř měsíců dopravováno jídlo a pití, aby mohli chlapci podstoupit náročný potápěčský výcvik, díky němuž je budou moci evakuovat ven. Druhou možností je, že do té doby opadne voda, kterou záchranáři navíc odčerpávají, a chlapce bude možné vyzvednout bez nutnosti potápění.

Podle expertů však nemusí být kromě výcviku samotného snadné ani dopravování zásob do čtyři kilometry vzdáleného místa. Ahman Mirza, americký jeskynní záchranář na místě, dříve prohlásil, že bezpečnější by bylo počkat na opadnutí vody a nenutit chlapce do potápěčských pokusů, protože pokusit se dostat někoho neuvyklého potápění zatopenou jeskyní "je jednou z těch nejvíce nebezpečných situací".

Thajským potápěčům pomáhali i britští či američtí záchranáři, na záchranných pracech se podíleli i experti z dalších zemí. Na videozáznamu, který v pondělí na Facebooku zveřejnily thajské speciální jednotky, je slyšet, jak jeden z nich hovoří anglicky s chlapci. "Kolik vás je?" ptá se jich. "Třináct," odpovídají. "Třináct? To je skvělé," reaguje záchranář. Následně se malí fotbalisté ptají, kdy je dostanou do bezpečí. Na to druhý ze záchranářů odpovídá: "Dnes ne. Jsme tady jen dva. Musíme se potápět. Přijdeme. OK? Přijde hodně lidí. My jsme první."