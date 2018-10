Brutální případ v Indii: skupinu školaček zbili chlapci tyčemi, útočili i rodiče

Dívky se na školním hřišti bránily oplzlým komentářům skupiny chlapců, ti je poté společně s rodiči zbili bambusovými a železnými tyčemi. Třicet šest dívek skončilo v nemocnici.

Dillí - V Indii skončilo o víkendu v nemocnici 36 dívek, které napadla skupina mladých chlapců a jejich rodiče. Policie už v souvislosti s případem zatkla šest mladistvých a jednu ženu, informoval list The Guardian. Mezi zraněnými jsou děvčata ve věku od deseti do 14 let.

Incident se stal v sobotu v dívčí internátní škole ve státě Bihár na severovýchodě země. Podle policie si dívky hrály na školním hřišti, když na ně skupina chlapců začala pokřikovat oplzlé komentáře. Děvčata se proti slovním útokům mladíků ohradila a chlapci nejdříve odešli. Část z nich se ale vrátila i se svými rodiči a děvčata napadla bambusovými a železnými tyčemi.

"Tahali nás za vlasy, bili nás bambusovými tyčemi a kopali nás," uvedla jedna z dívek, které skončily v nemocnici. Podle ní byli chlapci rozzlobeni, protože dívky se útokům bránily. Chlapci přitom prý na dívky pokřikují pravidelně a na stěny školy píší urážlivé nápisy.

Policie u budovy školy nyní postavila hlídky. V okolí bude navíc postaven vyšší ochranný plot, který má zabránit neoprávněnému vstupu na školní pozemek.

V Biháru, který je jedním z nejchudších států Indie, patří sexuální násilí mezi nejvážnější problémy. Letos v červenci tam policie zadržela deset lidí, kteří jsou podezřelí ze sexuálního zneužívání 34 nezletilých dívek v jednom z dětských domovů.