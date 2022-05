Místo Entropy Zátopek. České předsednictví zahájí v Bruselu desetikilometrový běh

V roce 2009 Češi osazenstvo Bruselu v zásadě šokovali. Někteří se při pohledu na gigantickou skládačku, ze které se kouřilo a vydávala všelijaké zvuky, dokonce urazili. Entropu Davida Černého Češi odhalili na úvod svého prvního předsednictví v budově Rady EU v Bruselu. Druhé předsednictví, které začne v červenci, odstartuje desetikilometrový běžecký závod "zaštítěný" jménem Emila Zátopka.

Brusel (od naší zpravodajky) - Poběží se hned v sobotu 2. července odpoledne, závod je otevřený široké veřejnosti a v mnoha směrech to bude netradiční zážitek. Česká státní správa si při konfiguraci závodu vzala na pomoc odkaz slavného československého atleta Zátopka, který právě v Bruselu zanechal specifický otisk.

Půjde nezvykle o běh dvojic, kdy každý z páru poběží pět kilometrů, dohromady tedy deset. Dvojice ale musí doběhnout do cíle společně.

Start a cíl bude na bruselském stadionu U tří lip (Stade des Trois Tilleuls), kde Emil Zátopek v roce 1954 zaběhl světový rekord na desetikilometrové trati - jako první člověk na světě překonal tuto vzdálenost v čase pod 29 minut.

Závod dvojic má odkazovat na vztah Zátopka a jeho francouzského rivala Alaina Mimouna. Ten opakovaně končil ve společných závodech druhý právě za Zátopkem. Přesto mezi oběma muži panovalo přátelství přesahující bránu stadionu.

"Říkal jsem mu zkráceně Topek, můj Topek, a ukázal jsem mu krevety, které v Československu neměli. Jak mu chutnaly!" řekl Alain Mimoun v jednom z posledních rozhovorů před svou smrtí v roce 2013. Když poprvé a naposledy porazil Emila Zátopka při maratonu na olympiádě v Melbourne v roce 1956, první gratulace a objetí přišly právě od Čechoslováka.

Česko-francouzská linka se odráží i v současnosti, kdy české předsednictví navazuje na francouzské. To probíhá právě nyní a končí 30. června.

Desítky závodů ročně

"Skutečnost, že se bude jednat o běh ve dvojici, ať už jakékoliv, je velmi zajímavá. Partneři se musí přizpůsobit tempu toho druhého, domluvit se. Pro závodníky to bude celkem unikátní zážitek," řekla Aktuálně.cz a Hospodářským novinám česká velvyslankyně při EU Edita Hrdá, která závod zahájí a ukončí.

"Kolegialitu a spolupráci budeme potřebovat i k úspěšnému zvládnutí předsednictví. A také vlastnosti běžců jako vytrvalost a odhodlanost běžet za každého počasí se nám budou při předsednictví hodit," zdůvodnila, proč volba zahajovací akce padla právě na běžecký závod.

Pohledem z Česka může běh městem působit odtažitě, v Bruselu to však zapadá do poptávky. V rovinaté belgické metropoli běhá téměř každý. Počet lidí, kteří po práci obouvají sportovní boty a vyrážejí do jednoho z bruselských lesoparků, navíc podle tamních médií stále stoupá.

"Místní objevili kouzlo běhu na pozadí několika krizí, které prodražily fitcentra, a naposledy covidové pandemie, jež posilovny na řadu měsíců úplně zavřela," poznamenal například komentátor deníku Le Soir.

V belgické metropoli se každoročně pořádají desítky běžeckých výzev a samotný Běh přátelství ve dvojici, jak se závod na úvod předsednictví oficiálně jmenuje, je součástí populárního "balíčku" osmnácti běžeckých soutěží Run in Brussels.

Zátopek i Pelé

Emil Zátopek je v zemi pojem. Jeho fenomenální výkon 1. června 1954 na tehdy novém stadionu za setrvalého několikadenního deště vstoupil do kolektivních dějin Belgie. Jméno československého atleta nese i čtvrtletník o běhání založený v roce 2007 a vycházející ve francouzštině v Belgii, Lucembursku a Francii.

"Zátopek je pro běh to samé jako Pelé pro fotbal," razí motto časopisu Zatopek Magazine jeho šéfredaktor Gilles Goetghebuer. Časopis je vedle české mise při EU a dalších českých institucí spolupořadatelem předsednického závodu a ve svém aktuálním čísle na něj i zve.

Očekává se účast 300 až 400 dvojic a příští týden se otevírají registrace. Startovné bude 18 eur na pár, v přepočtu zhruba 440 korun. Přímo na místě by měli závodníky podpořit někteří čeští olympionici, například mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková. Ve stejný den večer se pak v bruselském centru umění Bozar bude promítat film Zátopek za přítomnosti režiséra Davida Ondříčka i "Emila a Dany Zátopkových", tedy herců Václava Neužila a Marthy Issové.

Na konci závodu pak účastníky čeká dárek v podobě nejpopulárnějšího vývozního artiklu země, který je ale zrovna v Belgii méně fenomenální než Zátopek kvůli vlastním zásobám - lahev českého piva.

Pro děti se chystá speciální soutěž v hodu (pěnovým) oštěpem a budou mít i svůj běžecký závod, na 400 metrů.

Trailer k filmu Zátopek: