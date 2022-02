Černý mrak se náhle zřítil na zem. Sebedestruktivní manévr ptáků je záhadou

Dramatický záběr z pouliční kamery ukázal, jak došlo k úmrtí stovek vlhovců stěhovavých, kteří se zřítili z oblohy ve městě Cuauhtemoc v mexickém státě Chihuahua. Ptákům, kteří nenarazili na zem, se podařilo odletět pryč. Lidé nyní hledají důvod, proč se hejno žlutočerně zbarvených zvířat zachovalo takovým sebedestruktivním způsobem.

Policie, kterou přivolali 7. února kolem půl deváté ráno, už našla jen mrtvá těla rozházená po chodníku v oblasti Alvaro Obregon. Záběry, které kolují na sociálních sítích, zaujaly mnoho lidí.

Místní noviny El Heraldo de Chihuahua uvedly, že veterinář, který vlhovce prohlédl, naznačil, že mohli zemřít v důsledku vdechnutí toxických výparů nebo mohli být zasaženi elektrickým proudem poté, co se uhnízdili na vedení a přetížili je.



Na sociálních sítích se dokonce objevily spekulace, které vinily technologii 5G. Jeden z uživatelů napsal, že ptáci jen sledovali zmatené vedoucí ptáky v hejně. S tím by souhlasil i Richard Broughton z britského Centra pro ekologii a hydrologii. Deníku The Guardian řekl, že ačkoliv na záběrech neviděl dravce, je si téměř jistý, že příčinou byl dravý pták, který zahnal hejno k zemi.