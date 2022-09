Celou rodinu čekají změny, připustil Karel III. ve svém projevu. Podpořil i Harryho

Královna Alžběta II. byla velkou inspirací, její skon nás všechny naplnil zármutkem, stejně jako ona ale slibuji, že budu oddaně a doživotně sloužit vlasti, řekl v pátek nový král Karel III. ve svém prvním projevu k britské veřejnosti po nástupu na trůn. V emotivním proslovu uctil památku zesnulé panovnice jako královny i jako matky a připustil, že jeho rodinu čekají velké změny.

"Sdílím s vámi nevyslovitelný pocit ztráty," řekl král v emotivním proslovu, v němž uctil památku Alžběty II. jako královny i jako matky. Královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek po sedmi desetiletích na trůnu. "Kromě osobního zármutku, který pociťuje celá moje rodina, sdílíme s mnohými s vámi ve Velké Británii a v dalších zemích, kde byla královna hlavou státu, v Commonwealthu i po celém světě, velmi hluboký vděk za více než 70 let, v nichž moje matka jako královna sloužila lidem tolika národů a zemí," uvedl Karel III. ve svém projevu.

Král rovněž zmínil, že se teď změní život jak jemu a jeho manželce, která je nyní královnou-chotí, tak i rodině syna Williama, jemuž a jeho manželce udělil titul prince a princezny z Walesu. Podporu vyjádřil Karel III. i svému mladšímu synovi princi Harrymu a jeho manželce Meghan.

Nový král připomněl, že když bylo královně Alžbětě 21 let, v den svých narozenin, vysílala z Kapského města do Společenství národů a řekla, že svůj život, ať už bude dlouhý, nebo krátký, zasvětí službě lidu. "Bylo to více než slib, byl to hluboký osobní závazek, který pak charakterizoval celý její život. Obětovala se kvůli povinnosti a její obětavost byla neochvějná v dobách změny, pokroku, v dobách radosti, oslav, i v dobách smutku a ztráty," řekl.

"V její životní službě jsme viděli, jak věrně miluje tradici, ale jak se současně velmi intenzivně věnuje i pokroku. Viděli jsme lásku a obdiv, které inspirovaly, a to byla značka její vlády. Každý člen mé rodiny může dosvědčit, že spojovala tyto vlastnosti s vřelostí, humorem a neomylnou schopností vidět v lidech vždy to nejlepší," uvedl na adresu své matky Karel III.

Na konci projevu panovník poděkoval všem za projevy soustrasti a podporu. "Má drahá maminko, ty teď započínáš svou poslední velkou cestu, aby ses připojila k mému drahému otci. Děkuji ti za tvou lásku a oddanost naší rodině a také rodině národů, kterým jsi sloužila s takovou pílí po celá ta léta. Ať ti andělé zpívají na cestě k tvému věčnému odpočinku," uzavřel svůj projev Karel III.

Projev nového panovníka, který byl předtočen, přenášely britské televizní stanice a slyšeli ho i lidé na úvod smuteční mše v londýnské katedrále svatého Pavla, kde začala po proslovu smuteční mše. S biblickým čtením vystoupí i premiérka Liz Trussová. Mše se účastní se asi 2000 lidí včetně londýnského starosty Sadiqa Khana.

