Vyostřené Slovensko. Favoritku Čaputovou kritizují kvůli Sorosovi, najala si ochranku

Favoritka slovenských prezidentských voleb Zuzana Čaputová si najala ochranku. Ona i její rodina dostávají výhružné vzkazy.

Slovenskému Denníku N řekla, že bodyguardy si najala v pondělí. "Lidé nám píší různé věci. Je to preventivní opatření, víc o tom nemohu hovořit," vysvětlila.

Čaputová je kandidátkou mimoparlamentní strany Progresivní Slovensko. Ačkoliv před půl rokem ji v zemi znal málokdo, průzkumy veřejného mínění jí dávají velkou šanci postoupit do druhého kola a v něm zvítězit. Výrazně pětačtyřicetileté političce pomohlo, že kandidaturu stáhl chemik Robert Mistrík a otevřeně ji podpořil.

Politicky na Čaputovou začal útočit kandidát vládnoucí strany Směr - Sociální demokracie Maroš Šefčovič, donedávna evropský komisař pro energetiku.

Podle něj se v pozadí prezidentské kampaně "mohou objevit určité dohody mezi Čaputovou a prezidentem Andrejem Kiskou." Narážel na to, že kandidátka nevyloučila udělení milosti Kiskovi, který zřejmě bude po ukončení svého mandátu obviněn z krácení daní své firmy.

"Jde tady o jakousi politickou podporu, že já tě podpořím ve volbách a ty mi udělíš milost?" položil si Šefčovič řečnickou otázku.

V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz Čaputová uvedla, že s vyhroceným závěrem kampaně počítá.

"Samozřejmě bych byla ráda, kdyby kampaň zůstala férová tak jako ještě donedávna. Bohužel ale po odstoupení Roberta Mistríka, který reprezentoval podobné hodnoty jako já, se to velmi rychle zvrtlo a prakticky během několika hodin od jeho odstoupení se začaly šířit osobní útoky a různé antikampaně. Vím, že se to bude ještě stupňovat, ale jsem připravená tomu čelit. Moje svědomí je čisté," prohlásila politička.

Kritici jí předhazují, že má s politikou málo zkušeností. Ale této kritice čelil před pěti lety také Kiska. Terčem útoků na sociálních sítích a internetu je Čaputová také za to, že v minulosti byla aktivní v neziskové organizaci Via Iuris. Tu finančně podporovalo americké velvyslanectví v Bratislavě i nadace Open Society Foundation finančníka George Sorose. Toho na Slovensku stejně jako v jiných zemích někteří lidé vydávají za organizátora migrace do Evropy.

Politička zároveň podporuje uzákonění sňatků homosexuálů.

"Křesťansky orientovaní a konzervativní voliči mohou očekávat, že budu respektovat jejich hodnotové nastavení. Křesťanství a liberalismus tak, jako ho vnímám já, se navzájem nevylučují. Nejvyšší hodnotou křesťanství je láska, důležitý je i soucit, a to platí i v mém životě. Navíc moji kandidaturu podporuje například arcibiskup Róbert Bezák," řekla Čaputová Aktuálně.cz

Kiska vyzval své voliče, aby jí dali hlas. Zároveň ve čtvrtek ostře kritizoval Šefčoviče za jeho slova.

"Šíří fikci o nějaké budoucí prezidentské milosti, patrně zcela přebírá manýry Směru - Sociální demokracie, který mu platí prezidentskou kampaň," prohlásil prezident.

Na to reagoval ostře premiér Peter Pellegrini, který stojí v čele vlády Směru a samozřejmě podporuje jejího kandidáta Maroše Šefčoviče.

"Pan prezident ani trochu nepomohl k tomu, aby se zmírnilo napětí ve společnosti. Tam, kde mohl, vždy přilil olej do ohně, aby rozpoutal vášně," řekl novinářům Pellegrini.

První kolo voleb čeká Slováky v sobotu 16. března, druhé o dva týdny později. Favority na postup do druhého kola jsou podle průzkumů právě Čaputová a Šefčovič.

