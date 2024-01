Tasmánka potkala muže v hospodě, nevěděla, že je princ. Teď spolu povládnou Dánsku

Australance Mary Donaldsonové se 16. září v roce 2000 změnil život. V hospodě v Sydney si tehdy "obyčejná" žena pracující v realitách potřásla rukou s dánským korunním princem Frederikem. Netušila však, že se právě seznámila s mužem urozeného původu a se svým budoucím manželem. Nyní, o čtyřiadvacet let později, se stanou dánským králem a královnou.

"Půl hodiny poté, co jsme se poprvé setkali, za mnou někdo přišel a řekl: 'Víte, kdo jsou tito lidé?'" vzpomínala princezna Mary v rozhovoru z roku 2003, jak se ten večer v Sydney dozvěděla, s kým se právě bavila. Lidé se do podniku tenkrát přišli dívat na promítání letních olympijských her, které nejlidnatější město Austrálie v roce 2000 hostilo. Byl mezi nimi i princ Frederik se svými přáteli.

Rodačce z australského ostrovního státu Tasmánie, která nemá urozený původ, tehdy bylo 28 let. O čtyři roky později se za Frederika provdala. V neděli se její manžel ujme dánského trůnu jako král Frederik X. poté, co jeho matka královna Margrethe II. na silvestra nečekaně oznámila, že 14. ledna abdikuje.

Třiaosmdesátiletá, dosud nejdéle vládnoucí panovnice v Evropě, uvedla, že nastal čas předat odpovědnost příští generaci. Žádná oficiální korunovace se konat nebude, monarchie Frederikův nástup oznámí z balkonu královské rezidence Christiansborg v Kodani.

Mary a Frederik, kteří spolu vychovávají čtyři děti, se u dánské veřejnosti těší oblibě. Z prosincového šetření tamní stanice TV2 Frederik vyšel jako druhý nejpopulárnějším člen monarchie po dosluhující královně, jeho manželka skončila třetí.

Tamní monarchie, jedna z nejstarších v Evropě, patří k nejoblíbenějším na světě. Šest let starý průzkum ukázal, že zachování monarchie před zřízením republiky upřednostňuje 76 procent Dánů. Belgický web The Brussels Times připomněl, že popularita královské rodiny výrazně vzrostla v roce 1972 poté, co se panovnických povinností chopila Margrethe II. Ještě v době jejího nástupu na trůn se pro pokračování monarchie vyslovilo pouze 42 procent obyvatel.

Královna svou abdikací překvapila, pětapadesátiletý Frederik ale už před několika lety začal postupně přebírat některé oficiální aktivity a připravovat se na roli formální hlavy státu.

Frederik vystudoval politickou vědu a získal četné armádní hodnosti. U dánského námořnictva působil jako elitní potápěč, službu pokládá za nejkrásnější období svého života. Stal se námořním důstojníkem.

V roce 2000 rovněž absolvoval výcvik na letecké škole a v roce 2015 se stal generálmajorem dánského letectva. Má za sebou také několik sportovních úspěchů, na psím spřežení například zdolal 3000 kilometrů ledové pustiny Grónska.

"Party princ"

Ne vždy však Frederik působil jako spořádaný monarcha. Počátkem 90. let byl známý spíš jako král večírků.

"Nebyl to přímo rebel, ale jako dítěti a mladému muži mu vadila pozornost médií a fakt, že se jednou stane králem," popsala pro britský list The Guardian expertka na dánskou královskou rodinu Gitte Redderová.

Podle deníku měl Frederik rodičům za zlé, že se mu jako dítěti kvůli královským povinnostem dost nevěnovali. V dospívání tak hledal útěchu v rychlých autech a návštěvách nočních klubů. Jeho otec, princ Henrik, zemřel před šesti lety.

Po absolvování Aarhuské univerzity v roce 1995 se ale obraz muže, který vedle rodného jazyka ovládá angličtinu, francouzštinu a němčinu, začal měnit, dodává list The Guardian.

Dnes vedle povinností spojených s monarchií na veřejnosti otvírá téma klimatických změn a podporuje vědecký výzkum. S Mary se snaží vystupovat jako "normální" lidé, které tituly prince a princezny nijak neodlišují od ostatních obyvatel.

"Je sportovec, chodí na koncerty i fotbalové zápasy, což z něj dělá ještě více dosažitelného než jeho matku," dodala Redderová. Frederik se ostatně jednou nechal slyšet, že "nechce sám sebe zamknout v pevnosti, chce být sám sebou, lidská bytost", a to i po usednutí na trůn.

Historik Sebastian Olden-Jorgensen v The Guardianu označil dvojici za moderní pár, který by mohl změnit monarchii tak, aby lépe odpovídala současné době. Svým dvěma dcerám a dvěma synům chtějí manželé dopřát obyčejné dětství. Například je posílají do státních, nikoliv soukromých škol.

Místo veterinářky princeznou

Také princezna Mary, kterou média jednu dobu přirovnávala k britské vévodkyni Kate, šíří povědomí o klimatických změnách. Vedle toho se věnuje ženským a dětským právům nebo zlepšení postavení LGBT+ komunity. "Vždy jsem měla velký smysl pro spravedlnost, aby měl každý stejné příležitosti nehledě na to, odkud pochází," řekla předloni pro britský list Financial Times.

V rodné Tasmánii sledují její životní příběh s fascinací. "Jsme na ni tak hrdí. Je báječným ambasadorem našeho ostrova," připomněl slova tamního premiéra Jeremyho Rockliffa americký deník The New York Times.

V severoevropském státě si získala oblibu i tím, že se velmi rychle naučila dánsky. Byla to jedna z jejích priorit, když se v roce 2002 do země přistěhovala.

Odborník na dánskou monarchii Lars Hovbakke Sorensen pro list The New York Times uvedl, že Mary byla jednu dobu tak populární, až ji královská rodina možná musela trochu upozadit, aby Frederik nezůstal v jejím stínu.

Stát se princeznou přitom nikdy nebyl její sen. Tasmánka, pocházející z rodiny profesora matematiky, se chtěla stát veterinářkou, nakonec však vystudovala obchod a práva. Po škole pracovala pro reklamní agentury a v realitách.

Podle australské komentátorky Van Badhamové si Dánové Mary tolik oblíbili také proto, že její cestu do královského paláce lemovala náhoda. "Nebyl to Bůh, kdo ji tam dosadil, nýbrž jedna teplá noc v Syndey… a Slip Inn (hospoda, ve které se dvojice seznámila - pozn. red.)", napsala Badhamová.

