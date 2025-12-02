Zahraničí

Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Belgická policie provedla razii v diplomatické službě EU (EEAS) v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách v rámci vyšetřování podezření z podvodu. Policie podle EPPO zadržela tři podezřelé. Agentura AFP s odkazem své zdroje tvrdí, že mezi zadrženými je bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová, která je od roku 2020 rektorkou univerzity v Bruggách.
Bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogherini.
Bývalá šéfka unijní diplomacie Federica Mogherini. | Foto: Reuters

Věc se podle serveru Politico týká podvodů souvisejících se školením juniorních diplomatů financovaným Evropskou unií. Server Euractiv informoval, že belgická policie provedla v časných ranních hodinách razie jak v budově unijní diplomacie a na College of Europe, tak také v soukromých domech. Mluvčí evropské komise ponechal podle agentury Reuters bez odpovědi otázku, zda jsou mezi zadrženými pracovníci unijní diplomatické služby.

Při prohlídkách zabavila dokumenty a zadržela tři osoby, které chce vyslechnout kvůli podezření z podvodu při zadávání veřejných zakázek, korupce a střetu zájmů.

Podle agentury AFP policie zadržela vedle Mogheriniové i další dvě osoby v Bruselu, mezi nimi je i vysoký úředník Evropské komise. Mezi zdrženými je podle deníku Le Soir bývalý generální tajemník EEAS v letech 2021 až 2025 Stefano Sannino. Mogheriniová vedla unijní diplomacii v letech 2014 až 2019.

Podle jednoho očitého svědka vtrhlo v úterý v 7:30 ráno do sídla EEAS asi deset policistů v civilním oblečení. Razii potvrdil serveru Euractiv i další úředník diplomatické služby EU.

Vyšetřování bylo zahájeno poté, co se objevila obvinění, že diplomatická služba EU a College of Europe zneužily v letech 2021 a 2022 veřejné prostředky Evropské unie. "Tyto razie jsou nejnovějším velkým skandálem, který zasáhl instituce EU, a vytváří tlak jak na College of Europe, tak na její rektorku Federicu Mogheriniovou, která dříve vedla EEAS a letos zahájila druhé pětileté funkční období ve funkci," uvedl Euractiv.

 
