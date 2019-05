Brusel chce zasáhnout proti zadlužené Itálii. Římu hrozí pokuta až 3,5 miliardy eur

před 1 hodinou

Evropská komise příští středu pravděpodobně zahájí disciplinární kroky vůči Itálii kvůli jejímu rostoucímu dluhu, který porušuje pravidla Evropské unie. Uvedli to v pondělí podle agentury Reuters dva nejmenovaní činitelé z eurozóny. Podle zdroje agentury Bloomberg obeznámeného se situací Evropská komise zvažuje, že příští týden podá návrh na zahájení disciplinárního řízení s Itálií, což by mohlo otevřít cestu pro vyměření pokuty ve výši až 3,5 miliardy eur (90,5 miliardy Kč). Podle rozpočtových pravidel EU by měly členské země udržovat dluh pod 60 procenty HDP. V Itálii se dluh pohybuje kolem 132 procent HDP, což představuje více než dvojnásobek stanoveného limitu, upozorňuje Bloomberg.