Europoslanci kritizují Fica. Brusel zasáhne, pokud poruší právo EU, varoval komisař

Evropská komise nebude váhat zasáhnout proti Slovensku jakýmkoli způsobem včetně omezení fondů, pokud by kroky vlády Roberta Fica v oblasti právního státu porušovaly pravidla Evropské unie. Europoslancům to řekl komisař pro spravedlnost Didier Reynders.

Chystané zrušení elitní složky slovenské prokuratury a další úpravy fungování justičních orgánů jsou podle něj znepokojující a unijní exekutiva tyto záměry analyzuje. Většina poslanců ve středu Ficovy kroky kritizovala a vyzývala komisi k nekompromisnímu postoji.

Evropští poslanci svolali na plenární schůzi ve Štrasburku debatu kvůli obavám, že plán schválený Ficovou vládou může oslabit právní stát v zemi a porušit ustanovení unijního práva. Kabinet v Bratislavě chce ve zrychleném řízení prosadit kromě zrušení speciálního útvaru prokuratury například snížení trestů za korupci.

"Chtěl bych vás ujistit, že komise nebude váhat podniknout jakýkoli krok, který bude nutný pro zajištění respektu k právu EU, včetně řádné finanční správy rozpočtu EU," řekl zákonodárcům Reynders.

Zmíněný princip ochrany unijního rozpočtu umožňuje komisi zmrazit evropské fondy určené pro zemi, která dostatečně nezajistí jejich řádné využití. To v současnosti pociťuje Maďarsko.

Komise 5. prosince zaslala do Bratislavy dopis s výzvou, aby Ficova vláda nepřijímala zmíněné úpravy ve zrychleném řízení a přinejmenším umožnila řádnou diskusi. Podle Reynderse dostal Brusel 8. prosince odpověď, v níž slovenské orgány vysvětlují, proč chtějí v urychleném přijetí pokračovat. Úprava má být podle komisaře schválena 15. ledna.

Podobnost s Maďarskem

Velká většina debatujících europoslanců ve středu Ficův postup tvrdě kritizovala a přirovnávala k situaci v sousedním Maďarsku.

"Je zřejmé, že tato snaha o zrušení je účelově spojená se snahou pomoci jejich lidem," řekl slovenský člen nejpočetnější lidovecké frakce v EP Ivan Štefanec z Křesťanskodemokratického hnutí (KDH). Konec speciální prokuratury podle něj ochromí vyšetřování kauz lidí spojených s Ficem, jako je bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, exministři Peter Žiga a Peter Kažimír či odsouzený podnikatel Marián Kočner.

"Fico si bere příklad z Orbána. Ale EU se také z Orbána poučila, díky Viktore," prohlásila nizozemská liberální europoslankyně Sophie in´t Veldová v narážce na zmíněný postup EK vůči vládě maďarského premiéra Viktora Orbána. Možná ještě horší než změny trestních kodexů jsou podle ní útoky na slovenské novináře a omezování jejich přístupu k informacím z vlády.

"Nechceme mít nic společného s politikem, který útočí na LGBT, nechceme mít nic společného s proruským politikem," řekl polský člen socialistické frakce v EP Lukasz Kohut. Strana evropských socialistů pozastavila kvůli problematickému vývoji Ficově straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) členství ve svých řadách a jeho europoslanci patří mezi nezařazené. Členství frakce pozastavila rovněž straně Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Petera Pellegriniho, která je se Směrem v koalici.

Zapojili se i čeští europoslanci

Do debaty se zapojilo také několik českých členů EP. "My si nemůžeme dovolit, aby sousední země se stala základnou mafie a korupce, která se bude šířit k nám nebo do dalších evropských zemí," řekl pirátský člen frakce zelených Mikuláš Peksa.

Podle lidovecké poslankyně Michaely Šojdrové jsou vývojem znepokojeni i rodiče novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, jejichž vražda na Slovensku vedla k pádu minulé Ficovy vlády a k velkému protikorupčnímu tažení úřadů. "Obávají se, že smrt jejich dětí byla marná, pokud Slovensko neuhájí svobodu," řekla Šojdrová.

Kriticky se ke snaze unijních institucí zasáhnout vůči Slovensku vyjádřili vedle několika členů krajně pravicové nacionalistické frakce pouze poslanci Směru-SD. Katarína Neveďalová označila debatu za ztrátu času; speciální prokuratura je podle ní zaujatá a politicky ovlivněná současnou opozicí.

Slovenští europoslanci, kteří diskusi iniciovali, jsou podle ní ostudou své země a voliči je v červnových evropských volbách podle ní "vymýtí" z parlamentu. Sám Fico ve středu podle slovenských médií označil opoziční europoslance za vlastizrádce.

EP by měl o rezoluci vycházející z debaty hlasovat na lednovém plenárním zasedání.