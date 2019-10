Britský premiér nechá parlament rozhodnout mezi dohodou s EU a odkladem brexitu

Johnson poslance požádá, aby podpořili jakoukoliv dohodu, kterou se mu podaří vyjednat s Evropskou unií. Měli by tak udělat do 24 hodin po jeho návratu ze summitu, který se koná příští týden. Píše o tom sobotní vydání britského listu The Times.

Johnson tak dodrží takzvaný Bennův zákon, který ho zavazuje v případě selhání vyjednávání požádat evropské lídry o odklad brexitu. K tomu by jinak mělo dojít 31. října, píšou britské The Times. Vyjednavači Evropské unie a Británie v příštích dnech urychlí tempo rozhovorů směřujících k možné dohodě. Podle Evropské komise se na tom v pátek shodl šéf unijního jednacího týmu Michel Barnier a britský ministr Stephen Barclay. Na následně na schůzce s Barnierem souhlasili se zahájením intenzivního vyjednávání zástupci všech 27 členských zemí. Akciové trhy na to podle agentury Reuters zareagovaly pozitivně. Panevropský index STOXX 600 stoupl o 2,3 procenta a většina předních evropských indexů vzrostla o více než 1,5 procenta. Německý index DAX si připsal 2,9 procenta a zažil nejlepší den za devět měsíců.