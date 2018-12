Mayová v úzkých. Zveřejněná právní analýza brexitu potvrzuje problém hranice s Irskem

I druhý den poslanecké debaty o brexitové dohodě je v Británii velmi živý, byť takové drama jako ten první zatím nepřináší. Vláda po úterním historickém hlasování o pohrdání parlamentem zveřejnila slíbené právní stanovisko ministerstva spravedlnosti k "rozvodové dohodě", dokument však více než cokoli jiného potvrzuje známá úskalí kontroverzní pojistky týkající se hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Členové vlády uvádějí, že se stále snaží najít cestu, jak toto opatření učinit pro poslance stravitelnější.

Úterní události v dolní komoře parlamentu, kde vláda premiérky Theresy Mayové večer prakticky během hodiny prohrála tři hlasování, dnes zaplnily titulní strany většiny britských deníků. Hovořily o "nejhorší porážce premiéra v Dolní sněmovně za 40 let" nebo o "dni, kdy Mayová ztratila kontrolu". The Guardian dodal, že premiérčin vzdorovitý projev ve sněmovně připomínal spíše politický nekrolog.

V rámci černého dne prohrál kabinet i hlasování, ve kterém se britští poslanci poprvé v dějinách země usnesli, že vláda pohrdá parlamentem. V důsledku toho dnes kabinet zveřejnil plné znění právního stanoviska k brexitové dohodě, což mu poslanci nařídili už v listopadu. Dokument ale podle britských novinářů v zásadě žádná nová zjištění nepřináší, pouze potvrzuje obavy mnohých politiků.

Ministerstvo spravedlnosti v něm mimo jiné popisuje, že při uplatnění nouzového řešení pro odvrácení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem by z hlediska regulací bylo k Británii ze strany Severního Irska přistupováno jako ke "třetí zemi". V praxi by aplikace opatření znamenala mimo jiné kontroly zboží putujícího z Anglie, Walesu a Skotska do Severního Irska. EU připouští, že mnohé z těchto kontrol by se mohly provádět přes internet nebo mimo přístavy a letiště, u potravin a živočišných produktů to ale neplatí.

Stávající podoba irské pojistky je nepřijatelná zejména pro severoirské unionisty (DUP), kteří svými deseti hlasy umožňují Mayové vládnout a zároveň kategoricky odmítají jakékoli rozdíly mezi statusem Severního Irska a zbytku Spojeného království. Britský ministr vnitra Sajid Javid dnes ve sněmovně uvedl, že vláda se stále snaží najít způsob, jak učinit tento záložní plán pro poslance DUP přijatelnější.

Pokud by stávající podoba brexitové dohody prošla parlamentem, mohla by prý DUP stáhnout svoji podporu vládě, a přiblížit tak Británii novým volbám. Uvedl to vlivný konzervativní poslanec a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg, který se předtím setkal s místopředsedou DUP Nigelem Doddsem. Severoirská strana by naopak údajně po očekávaném zamítnutí dohody s EU při hlasování v příštím týdnu žádný pokus o svržení vlády nepodpořila.

Britská média dnes také informovala o novém průzkumu institutu YouGov, v němž údajně v rámci všech dosavadních anket této agentury označil největší podíl respondentů jako chybu rozhodnutí odhlasovat v referendu odchod Británie z EU. Jen 38 procent z nich naopak považuje výsledek plebiscitu za správný.

Vláda nicméně trvá na tom, že odchod z EU je potřeba dotáhnout do konce. Ministr financí Philip Hammond dnes před jedním z výborů Dolní sněmovny varoval před vyústěním brexitu, po němž by Británie zůstala rozdělená a velká část obyvatel s pocitem zrady. To by podle něj mělo "negativní politický a společenský dopad, který by výrazně převyšoval velmi malý ekonomický dopad" současných vládních plánů.