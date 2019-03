Britové pošlou do Bruselu žádost o odklad brexitu. Riziko, že z EU neodejdou, roste

Ještě v úterý nebo ve středu pošle britská vláda předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, kterým Evropskou unii oficiálně požádá o prodloužení dvouletého období pro dojednání podmínek brexitu. Po schůzi kabinetu to řekl mluvčí premiérky Theresy Mayové. Podle ministra pro brexit Stephena Barclaye roste deset dní před stále platným termínem brexitu riziko, že Británie nakonec EU vůbec neopustí.

Mluvčí Mayové ale novinářům řekl, že premiérka není připravena zrušit rozhodnutí voličů opustit unii. Na úterní schůzi údajně členové kabinetu probírali důsledky pondělního projevu předsedy dolní komory parlamentu Johna Bercowa, konkrétnější však nebyl.

Bercow poměrně nečekaně zasáhl do brexitového procesu, když odmítl možnost, že by poslanci mohli znovu hlasovat o dvakrát odmítnuté "rozvodové" dohodě, aniž by vládní návrh doznal významných změn.

Třetí "smysluplné" hlasování - jak jej označují britská média - chtěla Mayová zorganizovat ještě před unijním summitem, který bude v Bruselu ve čtvrtek a v pátek. Po Bercowově projevu však takový vývoj není pravděpodobný, jak dnes řekl i ministr Barclay.

Londýn tak zřejmě požádá o prodloužení brexitové lhůty, aniž by se rýsovalo jasné východisko ze současného patu. Podle zdrojů hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kuenssbergové pošle vláda dopis Tuskovi ještě dnes. Navrhne prý odklad do 30. června s možností až dvouletého odkladu.

Politický zpravodaj deníku The Times Sam Coates na twitteru uvádí, že Mayová na schůzi kabinetu popsala dvě varianty vývoje, tedy krátký a dlouhý odklad vystoupení z EU. Neobjasnila však údajně, kterou možnost preferuje. "Seděla tam jako poslušný pejsek a neučinila skutečné rozhodnutí. Měla by přece vést," citoval Coates nejmenovaný zdroj z britské vlády.