Británie zveřejnila návrh dohody s EU. Výrazně přitvrdila, představy se výrazně liší

Británie přibližně dva měsíce po Evropské unii zveřejnila svůj návrh společné dohody o volném obchodu, který je dalším dokladem významných rozdílů v představách dvou stran po třech kolech jednání. Londýn zároveň vyostřil svá vyjádření na adresu unijní vyjednávací pozice, kterou hlavní britský vyjednavač David Frost označil za nepochopitelnou.

Jednání o podobě nového partnerství, která navazují na formální odchod Británie z EU, začala v březnu a obě strany uznávají, že zatím příliš nepokročila. Rychle se přitom blíží termín, do kterého je možné vyjednávací období naplánované do konce roku až o dva roky prodloužit. Tento krok lze učinit do konce června, přičemž na začátku příštího měsíce se uskuteční další blok složitých rozhovorů.

Dvě strany se aktuálně neshodnou ani na tom, jak by měl výsledek tohoto procesu vypadat. Zatímco EU usiluje o komplexní dohodu zahrnující všechny oblasti od obchodu přes dopravu po bezpečnost, Londýnu jde v prvé řadě o pakt umožňující volnou výměnu zboží a služeb.

"Snažíme se celou dobu jasně dávat najevo, že usilujeme o sadu dohod s úmluvou o volném obchodu v jejím středu," popsal dnes britskou představu Frost. Britská vláda předtím kromě návrhu obchodní dohody publikovala také několik dalších dokumentů, které už dříve předala vyjednávacímu týmu EU.

"Vítám, že Spojené království dnes publikovalo návrhy právních textů… Evropská komise publikovala komplexní právní dohodu před více než dvěma měsíci. V dalším kole (vyjednávání) musíme učinit hmatatelný pokrok ve všech oblastech," reagoval na twitteru hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier.

Podle britského ministra Govea je pro úspěšné vyústění rozhovorů nutné, aby "EU uznala, že Spojené království je suverénní a rovnocenné". "V některých oblastech zůstávají výrazné principiální rozdíly. Obzvláště u rybolovu, ujednání o správě (nového partnerství) a takzvaného rovného hracího pole. EU v zásadě chce, abychom se řídili pravidly jejich klubu, přestože už nejsme členy… Zůstává složité dosáhnout oboustranně přínosné dohody, když EU zachovává tak ideologický přístup," prohlásil Gove při vystoupení v britském parlamentu.

Frost zase ve svém obsáhlém dopise adresovaném Barnierovi uvedl, že EU "nepochopitelně" trvá na "nevyvážených a bezprecedentních" opatřeních. "Celkově vzato, to, co je v tomto momentě vyjednávání (unií) nabízeno, je nikoli spravedlivý a volný obchodní vztah mezi blízkými ekonomickými partnery, nýbrž obchodní dohoda relativně nízké kvality spojená s bezprecedentním dohledem EU nad našimi zákony a institucemi," uvedl britský diplomat.

Klíčovým bodem sporů je snaha EU zajistit při plném britském přístupu na unijní trh tzv. "rovné hrací pole", tedy dodržování společných klimatických, sociálních či daňových standardů. Británie oponuje tím, že už není součástí EU, zároveň však požaduje obchodní partnerství, které "zajistí, aby při výměně výrobků a zemědělského zboží mezi Spojeným královstvím a EU nebyly žádná cla, žádné poplatky, sazby a množstevní omezení".

Agentura Bloomberg si všímá, že britský návrh prakticky nezmiňuje způsob zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, ačkoli loňská politická deklarace přijatá společně s "rozvodovou dohodou" předpokládá v tomto směru "robustní závazky". "Ve své verzi dohody publikované v březnu věnovala EU skoro 30 stran tomu, jakým způsobem by mělo Spojené království dodržovat unijní pravidla týkající se státních dotací, environmentálních standardů a práv zaměstnanců. Britský text zahrnuje tři věty o 'prosazování úrovně ochrany' s cílem podpořit obchod," píše Bloomberg.