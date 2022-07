Horko je i v metru. Jindy deštivá Británie bojuje s vlnou veder, hrozí tisíce úmrtí

Část Evropy v těchto týdnech sužuje vlna veder. Ve Francii, Španělsku nebo Řecku je dlouhodobé sucho a na mnoha místech vypukly rozsáhlé požáry. Naprosto rekordní teploty ale zažívá i Spojené království. Ostrovy, které jsou známé svým deštivým počasím, nejsou na letní horka vůbec připravené a úřady vydaly nejvyšší stupeň varování.

"Všechny televizní stanice varují, aby byli lidé obzvlášť opatrní. V práci nám doporučili, abychom si pořádně rozmysleli, jestli pojedeme hromadnou dopravou. V metru je i za ideálních podmínek docela horko," popisuje pro deník Aktuálně.cz Graeme Cowie, který žije v Londýně.

Úřad Met Office vyhlásil na pondělí a úterý vůbec poprvé nejvyšší varování před vysokými teplotami, které se mohou vyšplhat až k 41 stupňům Celsia. Očekávají se rozsáhlé dopady na zdraví lidí a infrastrukturu a budou nutné podstatné změny v pracovních postupech a každodenních rutinách, varuje meteorologický úřad.

Dosud nejvyšší teplota byla naměřena v červenci 2019 v Cambridge, kdy meteorologové zaznamenali 38,7 stupně Celsia. Například ve Walesu ale už v pondělí odpoledne padl regionální teplotní rekord z roku 1990, když meteorologové naměřili 35,3 stupně Celsia v Gogerddanu.

Nejvyšší stupeň varování platí pro střední Anglii a oblast okolo Londýna, kde se vedra budou podobat těm na Západní Sahaře. Více než 30 stupňů Celsia ale má být i ve Walesu, Severním Irsku nebo na jihu Skotska.

V celé zemi je tak omezená doprava, některé školy zavřely a zaměstnavatelé doporučují, aby lidé pracovali z domova, což je i případ Cowieho.

Sama vláda přitom někdy vydává jiná doporučení - například školy podle ní mohou zůstat otevřeny. "Samozřejmě, že platí jednoduchá doporučení: zůstaňte hydratovaní, v nejteplejší části dne nechoďte na slunce a používejte opalovací krém," uvedl vicepremiér Dominic Raab v neděli. "Ale měli bychom si užít slunce a vytrvat i přes některé překážky, které nám to přinese," dodal.

Až tisíce úmrtí

Britští zdravotníci nicméně varují, že z horka může být velmi zle i zdravým lidem, zvlášť ohroženi jsou pak senioři, dlouhodobě nemocní lidé nebo malé děti, uvádí server The Guardian. "Tohle není jen nějaký krásný slunečný den, kdy si můžete jít zaplavat a sníst jídlo venku. Tohle je závažné horko, které může vést k úmrtím, protože na to jako země nejsme připraveni," varovala výkonná ředitelka profesního sdružení College of Paramedics Tracy Nichollsová.

Ministr zdravotnictví Steve Barclay po sobotní schůzce vládní komise pro mimořádné události (Cobra) uvedl, že budou navýšeny počty sanitek. Zvýší se i počet pracovníků, kteří budou zajišťovat linky tísňového volání. Londýnská záchranná služba informovala, že s rostoucími teplotami zaznamenala 7000 volání denně. V úterý očekává až 8000 hovorů, což je o třetinu více než obvykle.

Vysoké teploty neklesnou o moc ani přes noc, a tak lidský organismus bude vystaven zátěži dlouhodobě. Právě to by podle expertů mohlo vést k mnoha úmrtím.

"Může zemřít 1500 až 2000 (lidí) jen kvůli této vlně veder," prohlásil Bob Ward z Granthamského výzkumného institutu pro změnu klimatu a životní prostředí. Pro list The Guardian to potvrdil také emeritní profesor na anglické Open University Kevin McConway: "Je možné, že díky včasnému varování budou lidé opatrnější než u jiných vln veder, což by mohlo počet úmrtí snížit. Doufám, že se tak stane, ale bojím se, že i tak zemře mnoho lidí."

Mokré ručníky

Podle Cowieho lidé na vedro reagují různě. "Myslím, že někteří si počasí užívají. Teď je tu stejné horko, jako když jsem byl před měsícem na dovolené v Egyptě. Ale naše domovy nejsou postavené na takové teploty. Například skoro nikdo nemá doma klimatizaci," vysvětluje. "Je nesnesitelné horko, i když se snažíte zůstat v chladu."

Rad, jak toho dosáhnout, je celá řada. Lidé mají pít vodu a naopak se vyhýbat konzumaci alkoholu, kvůli kterému se ještě více potí a odvádí z těla tekutiny. Stejně tak stanice BBC radí jíst lehká jídla, ideálně ovoce nebo zeleninu, které obsahují hodně vody.

Doma si lidé mohou rozvěsit mokré ručníky, které sice zvýší vlhkost, ale zároveň pokoj ochladí. Cvičení se nedoporučuje, a když už, tak jen od čtyř do sedmi hodin ráno, kdy je nejchladněji. Před spaním je vhodné se sprchovat vlažnou vodou a přes den nosit volné oblečení z prodyšných materiálů, například ze lnu nebo bavlny.

"Jsem opravdu rád, že ve středu mířím do Skotska, protože tam by snad mělo být chladněji," uzavírá Cowie. Doufá, že se na sever země dostane, protože železničáři varují, že tratě se mohou kvůli horku zohýbat. Natírají je proto na bílo, aby alespoň část slunečních paprsků odrazily.

Podle oslovených vědců není pochyb o tom, že za vlny veder může změna klimatu. "Ukazuje to, že Spojené království se už také otepluje a extrémů bude přibývat," uvedl Mark McCarthy z Met Office. "Lidmi způsobená změna klimatu způsobuje teploty, které by byly velmi nepravděpodobné za 'normálního' klimatu."

