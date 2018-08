Brexit bez dohody s EU, nebo raději s ní? Britští konzervativci se nemohou domluvit

Další série sporů mezi poslanci britské Konzervativní strany zdůraznila složitost vyjednávací pozice premiérky Mayové. Politici prosazující vystoupení z EU bez jakékoliv dohody, obvinili ministra financí Phillipa Hammonda, že vede "kampaň strachu". Ministr varoval před náklady takového odchodu.

Londýn - Konzervativní strana britské premiérky Theresy Mayové je opět vnitřně rozdělena kvůli náležitostem odchodu Británie z Evropské unie, píší v pátek britská média.

Nejnovější rozepři vyvolal čtvrteční dopis, v němž ministr financí Philip Hammond varuje před potenciálními škodami při brexitu bez dohodnutí podmínek s Bruselem. Jen o několik hodin dříve se vláda snažila zmírnit obavy sérií dokumentů, které mají zemi na takový scénář připravit.

Hammond v dopise mluví o "výrazných finančních následcích". Brexit bez dohody by podle propočtů ministerstva financí přinutil stát do roku 2033 zvýšit o 80 miliard liber (2,28 bilionu korun) objem svých ročních půjček.

Hammond tak odklonil pozornost médií od dřívějšího vystoupení ministra pro brexit Dominika Raaba a zvýraznil obtížnost výzvy stojící před premiérkou Mayovou jen několik měsíců před odchodem Británie z EU, napsala agentura Reuters.

Vyjádření vyvolala rozhořčení u zastánců brexitu v konzervativní straně v čele s poslancem Jacobem Reesem-Moggem. Hammonda obviňují z vedení kampaně strachu, která vychází ze snahy zabránit brexitu.

Podle Reese-Mogga by pro Británii bylo "mnohem lepší" vystoupit z EU bez dohody s Bruselem a řídit se pravidly Světové obchodní organizace (WTO) než aplikovat plán pro budoucí vztahy představený Mayovou minulý měsíc.

Před dopady smluvně neošetřeného brexitu však varovaly také Odborový kongres (TUC) a Konfederace britského průmyslu (CBI). "Tyto technické dokumenty o brexitu bez dohody ukazují, že ti, kdo mají nespořádaný odchod z EU a přechod na pravidla WTO za přijatelný, žijí ve světě fantazií," komentoval vládní přípravné dokumenty náměstek generálního ředitele CBI Josh Hardie.

Podobně na čtvrteční krok vlády reagovali premiéři Skotska a Walesu.

Ministr Raab ve čtvrtek zdůraznil, že vláda si selhání vyjednávání v Bruselu nepřeje ani je neočekává.

Sada nově zveřejněných dokumentů s vodítky pro občany a podniky varuje především před zdražením a zpomalením finančních transakcí, novými kontrolami na hranicích nebo nárůstem byrokratické zátěže. Raab se však také nechal slyšet, že brexit bez dohody by skýtal i jisté příležitosti.

Podle serveru Politico.eu by ale scénář popisovaný vládou ve skutečnosti nebyl brexitem bez dohody. Z vládních materiálů prý vyplývá, že důsledky by byly natolik vážné, že by Londýn musel okamžitě začít s protistranou jednat o mnoha "minidohodách na zaplnění mezery".

"První várka Raabových dokumentů úspěšně ukázala, jak moc složité a komplikované by to bylo a jak moc by se Británie spoléhala na dobrou vůli Bruselu a evropské sedmadvacítky, aby se vyhnula totálnímu chaosu.Co se týče dvou zásadních bodů britských příprav na scénář bez dohody - finančních služeb a irské hranice -, říkají dokumenty jasně, že možnosti jednostranných kroků Británie jsou omezené," napsal server Politico.eu.

Do debaty se dnes vložil také generální ředitel WTO Roberto Azevedo. Odchod Británie z EU bez dohody o vystoupení "by nebyl konec světa…, ale nebude to procházka růžovým sadem," řekl zpravodajské společnosti BBC.

Video: Reklamní agentura připravila vtipnou písničku o brexitu