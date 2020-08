Brazilská politička čelí obvinění z vraždy manžela. Pomoct jí měly některé z 55 dětí

Fotbalový záložník Jan Sýkora skončil po třech a půl letech ve Slavii Praha a podepsal čtyřletou smlouvu v polském Lechu Poznaň. Desetinásobný český reprezentant v sešívaném dresu získal v roce 2017 mistrovský titul a o rok později vítězství v poháru, v uplynulých dvou sezonách hostoval na severu Čech.

Nyní šestadvacetiletý Sýkora přišel do Slavie v lednu roku 2017. Jarní část sezony 2018/19 strávil v Liberci a celý minulý ročník v Jablonci. V české nejvyšší soutěži odehrál levonohý záložník 137 zápasů a vstřelil 19 gólů.

"Honza Sýkora toužil po svém prvním zahraničním angažmá. Lech Poznaň o něj měl dlouhodobý zájem, který nyní vyvrcholil. Jedná se o největší přestup v historii polského klubu. Honzovi přejeme v jeho novém angažmá hodně štěstí a děkujeme mu za to, co pro Slavii udělal. Zejména při prvním titulu byl jeho podíl na úspěchu obrovský a všichni si jej jistě budeme pamatovat," uvedl na klubovém webu Jiří Bílek, jenž od září vystřídá Jana Nezmara ve funkci sportovního ředitele Slavie.

"Do Slavie jsem šel s nějakými cíli, nějakými sny. A ty se mi tu splnily. Okusil jsem, jaké to je vyhrát ligu a pohár. Zahrál jsem si před plnými tribunami v Edenu evropské poháry. Byl jsem tu šťastný, ale teď je přede mnou další etapa. Být v největším klubu v Česku bylo krásné. Budu na to vždy vzpomínat," uvedl plzeňský rodák Sýkora.