Bílý dům odvolal Trumpův pokyn k plošnému přerušení federální finanční podpory

Rozpočtové oddělení Bílého domu ve středu odvolalo pondělní nejasně formulované nařízení, které žádalo pozastavit vyplácení finanční podpory napříč federální vládou a vyvolalo zmatek ohledně možných dopadů na nejrůznější dotace, půjčky nebo dávky. Potvrdila to mluvčí prezidenta Donalda Trumpa s tím, že prezidentské dekrety o přehodnocení vládních výdajů budou dál uváděny do praxe.

"Tento krok by měl v zásadě ukončit soudní případ a umožnit vládě soustředit se na vymáhání prezidentových nařízení o regulaci federálních výdajů," uvedla ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová o odvolání dřívějšího pokynu z Bílého domu. V prohlášení uváděla, že "zmatek" kolem plánů administrativy byl způsoben zásahem soudu a "nečestným pokrytím v médiích".

Pondělní krok Trumpova týmu v úterý spustil žaloby od aktivistů i činitelů Demokratické strany a federální soudkyně ve Washingtonu opatření Bílého domu dočasně zablokovala. Ona i další soud se přitom plánovaly věcí dál zabývat. Leavittová ve středu avizovala, že prezidentův tým bude sporné nařízení hájit u soudu, a podle agentury Reuters uvedla, že vše, co Trumpova administrativa dělá, je "v mezích zákona".

Krátce na to ale reportéři začali sdílet nový pokyn rozpočtového úřadu prezidentské kanceláře, který uvádí, že pondělní "memorandum" je odvolané. Deník The New York Times připomíná, že tomu předcházel úterní brífink Leavittové, která "měla problém odpovídat na základní otázky ohledně toho, jak má zmrazení financování fungovat a kdo bude zasažený".

Dočasný šéf rozpočtového úřadu Matthew Vaeth v původním nařízení ohlásil od úterního odpoledne povinnost všech federálních agentur "dočasně pozastavit veškeré aktivity spojené se závazky či vyplácením veškeré federální finanční podpory". Opatření zdůvodňoval snahou zajistit naplňování Trumpových exekutivních nařízení, jasně však neuvedl, co všechno pod nové omezení spadá.

To vyvolalo řadu naléhavých otázek, neboť federální vláda vyplácí ročně stovky miliard dolarů v různých formách podpory - od pomoci obětem živelních pohrom až po půjčky malým podnikům. Dopady intervence Bílého domu nejsou zcela jasné, agentura Reuters nicméně napsala, že rozdmýchala chaos napříč státní sférou.

Podle lídrů Demokratické strany byl Vaethův pokyn protizákonný, neboť kontrolu nad federálními financemi má Kongres, který vyčleňuje prostředky na konkrétní účely. Pondělní nařízení Bílého domu uvádělo, že federální úřady mají zastavit mimo jiné platby spojené se zahraniční pomocí, nevládními organizacemi, programy na podporu rozmanitosti nebo "woke genderovou ideologií".

"Exekutivní příkazy vydané prezidentem o revizi financování zůstávají… v platnosti a budou důsledně implementovány všemi agenturami a ministerstvy," uvedla dnes Leavittová.

Podle newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové její prohlášení přináší "jen další zmatek a chaos". "Odpoledne budeme u soudu," dodala v odkaze na plánované soudní jednání. Agentura AP napsala, že právní bitva kolem blokování federálních fondů teprve začíná a mohla by přerůst v ústavní konflikt o kontrolu nad penězi daňových poplatníků, který skončí u nejvyššího soudu.