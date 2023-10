Biden podepsal zákon o nouzovém financování vlády, odvrátil ochromení úřadů

Americký prezident Joe Biden podepsal zákon o nouzovém financování federální vlády na příštích 45 dnů. O několik hodin dříve ho schválily obě komory Kongresu. Zákon těsně před začátkem nového fiskálního roku odvrátil ochromení vládních úřadů a agentur, takzvaný shutdown, neobsahuje však další pomoc Ukrajině bránící se ruské agresi.

Lídr demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer po hlasování řekl, že "je to den plný zvratů, ale Američané si mohou oddechnout: shutdown dnes nenastane". Znamenal by nucenou dovolenou pro federální zaměstnance, více než dva miliony aktivních a rezervních vojáků by pracovaly bez výplaty a federální programy a služby by se potýkaly s výpadky.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy v sobotu ráno nečekaně přišel s návrhem přechodného rozpočtu, a vystavil tak demokraty tlaku na jeho přijetí. Kvůli rozložení sil v Kongresu byla pro přijetí zákona potřebná podpora obou politických táborů.

Pro Bílý dům byla další pomoc pro Ukrajinu prioritou, demokraté však stáli před dilematem, zda kvůli sporu o podpoře Kyjeva ochromit chod federálních úřadů a agentur, píše DPA. Zákon na druhou stranu počítá se zvýšením federální pomoci při katastrofách v rozsahu, jaký požadoval prezident Biden.

Televize CNN na svých internetových stránkách uvádí, že vedení Demokratické strany ve Sněmovně reprezentantů dalo najevo, že očekává, že republikánský předseda komory McCarthy přijde na další schůzi se zvláštním zákonem týkajícím se pomoci Ukrajině. Podle britské BBC zástupci Bidenovi administrativy upozorňují, že krátkodobě by mohly dodávky pomoci od Spojených států pro Ukrajinu váznout.

"Zcela očekávám, že předseda Sněmovny reprezentantů dodrží svůj závazek vůči Ukrajincům a zajistí v této kritické chvíli schválení pomoci jejich zemi," vzkázal McCarthymu prezident Biden.

DPA poznamenává, že zákon o nouzovém financování neobsahuje žádné výrazné omezení výdajů, což může znamenat pro McCarthyho problémy v jeho vlastní straně, protože přesně to požadovali její radikální zástupci. Republikáni mají ve Sněmovně reprezentantů jen těsnou většinu, což posiluje pozici radikálního křídla. Někteří jeho představitelé dávali v poslední době najevo, že by McCarthyho chtěli funkce předsedy zbavit. Začátkem letošního roku se ho do ní zákonodárcům podařilo zvolit až na 15. pokus, protože ho odmítala podpořit část stranických kolegů.

BBC očekává, že současné problémy se schvalováním financování federální vlády se budou za 45 dnů opakovat.