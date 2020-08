Komise lezla oknem s tajemnou igelitkou. Bělorusové zveřejňují podivná videa z voleb

Výsledky běloruských prezidentských voleb kopírují tradiční scénář. Alexandr Lukašenko nikdy nehodlal a nehodlá připustit nejen porážku, ale ani náznak toho, že by s ním někdo mohl vážně soupeřit. Volební komise opět - už potřetí za sebou - oznámila, že získal přes čtyři pětiny hlasů. Před pěti lety to bylo 83 procent, ve volbách v roce 2010 přesně 80,44 procenta.

Svůj postoj k opozici Lukašenko demonstruje také tím, že odmítá televizní diskuse s jejími představiteli.

Reakce obyvatel Běloruska je ale tentokrát odlišná. Desítky tisíc lidí v neděli protestovaly v ulicích měst proti falšování výsledků voleb. Zasáhly proti nim speciální policejní oddíly OMON. Policie zatkla přes tři tisíce osob.

Sociální sítě a média jsou plné fotografií zkrvavených demonstrantů a policistů se štíty a obušky. Odpor proti režimu je mnohem silnější než před pěti či deseti lety.

Naplňují se slova spisovatelky a nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevičové, která se v rozhovoru pro Rádio Svoboda před volbami obávala násilí. Lukašenko podle ní nechápe, že běloruská společnost se za 26 let, co je on u moci, změnila a zejména mladší lidé už ho nechtějí.

Opozice tvrdí, že na základě jejích údajů a informací z volebních místností naopak zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská. Volební komise jí přitom přiznala zisk jen necelých deseti procent hlasů.

Na pondělní večer se chystají další demonstrace. Lukašenko mezitím uvedl, že povolební protesty jsou organizované ze zahraničí, konkrétně zmínil Polsko, Českou republiku a Velkou Británii.

Taková čísla, jaká jsou potřeba

Nad sčítáním hlasů ve volebních komisích nebyla žádná kontrola. Opozice nemohla do místností nominovat své zástupce, voleb se neúčastnili ani nezávislí pozorovatelé. Předsedové volebních komisí tak mohli nahlásit výsledky, které nemůže nikdo ověřit.

V souvislosti s tím se objevují různá videa a fotografie, které ukazují podezřelé situace. Na veřejnost se dostal například audiozáznam z gymnázia v Minsku, kde se dva členové komise dohadují, jak je potřeba dát hlasy na hromádky a pak odeslat "nahoru taková čísla, jaká jsou potřeba".

Bělorusko - falšování voleb | Video: Aktuálně.cz

V jiné volební místnosti někdo natočil mobilem ženu, která leze po žebříku z okna s igelitovými taškami (lze vidět v hlavním videu článku). Podle opozice předsedové volebních komisí přidávali hlasy Lukašenkovi a ubírali Cichanouské. V míře, která je i na dosavadní běloruské poměry nevídaná.

V Bělorusku navíc lze volit v předstihu. Kdo z nějakého důvodu nechce nebo nemůže volit v neděli, může tak učinit dříve. Podle opozice právě s hlasy těchto lidí volební komise manipulují a hlásí takové výsledky, jaké si přeje Lukašenko.

"Předseda volební komise natáhl provázek a zakázal členům pozorovatelské mise v rozporu se statutem, aby mohli blíže ke stolu, kde začali sčítat hlasy. Všechny lístky se vysypaly na jednu hromadu a volební komisaři začali kolem stolu brát jeden lístek po druhém a zapisovali je na papír. Pak všichni papírky předali předsedovi komise a ten z jiného papírku přečetl výsledky. Mohl přečíst úplně cokoliv," řekl serveru Aktuálně.cz ještě před volbami bývalý poslanec Marek Ženíšek (TOP 09), který se v roce 2015 zúčastnil běloruských voleb jako pozorovatel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Cichanouská výsledky neuznala

Upravení výsledků nahrává i fakt, že v Bělorusku neexistují nezávislé a důvěryhodné průzkumy veřejného mínění. Právě z toho důvodu, aby upravené výsledky ve srovnání s průzkumem nebily do očí. Jediný průzkum zveřejnila státní televize a přisoudila Lukašenkovi kolem sedmdesáti procent.

Nevládní organizace Současné Bělorusko (Sovremennaja Bělarus) zpracovala v neděli večer údaje o hlasování na základě dotazů, které 76 dobrovolníků položilo lidem odcházejícím z volebních místností po celé zemi. Výsledky z tohoto zdroje jsou opačné než ty oficiální: 72 procent pro Cichanouskou a jen 13 procent pro Lukašenka.

Opoziční kandidátka Cichanouská odmítla uznat výsledky, které v pondělí ráno zveřejnila Ústřední volební komise. "Považuji se za vítěze voleb s ohledem na skutečné výsledky, o kterých máme informace. Oficiálně ohlášené výsledky jsou zfalšované," uvedla sedmatřicetiletá vyzyvatelka Lukašenka.

Ruský prezident Vladimir Putin dal už jasně najevo, že stojí za Lukašenkem, a blahopřál mu k vítězství.