Julian Assange zůstane ve vazbě, britský soud odmítl jeho propuštění na kauci

Zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange zůstane ve vazbě v Británii. Žádost o jeho propuštění na kauci zamítl londýnský soud. Rozhodnutí odůvodnil rizikem útěku. Informovala o tom agentura Reuters. USA viní 49letého Australana ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. V pondělí britský soud odmítl jeho vydání do Spojených států.

Assange strávil více než osm let v budově ekvádorské ambasády v Londýně. V pondělí soud rozhodl, že nemá být vydán do USA, kde čelí 18 trestním obviněním souvisejících s porušením zákona o špionáži a spiknutí s cílem nabourat se do vládních počítačů.

Soudkyně Vanessa Baraitserová ve středu zamítla žádost o propuštění Assange na kauci. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že existují "pádné důvody", proč se lze domnívat, že by se Assange pokusil uniknout odvolacímu řízení. O jeho vydání do USA nadále usilují Spojené státy, kde mu hrozí odnětí svobody až ve výši 175 let.

"Pokud jde o pana Assange, soud zatím nevyhrál. Zatím není jasný výsledek odvolání," uvedla soudkyně Baraitserová.

Assangeovi stoupenci jej považují za hrdinu, který odhalil americké zneužívání moci. Jeho odpůrci ho naopak označují za nebezpečnou osobu, která ohrozila bezpečnost Západu a zpochybňují, že je novinář.

Portál WikiLeaks zveřejnil statistice tajných amerických diplomatických depeší, které odhalily mnohdy kritická hodnocení světových vůdců, od ruského prezidenta Vladimira Putina po členy saúdské královské rodiny.

Assange na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když WikiLeaks publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters. Server poté mimo jiné zveřejnil množství tajných zpráv, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009.

Assange byl v prosinci 2010 v Británii zatčen na základě zatykače, který vydalo Švédsko kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Australan tuto kauzu považoval za zástěrku, jak dosáhnout jeho předání americké justici.

V Británii byl ještě v prosinci 2010 propuštěn na kauci, kterou ale porušil, když reálně hrozilo jeho vydání do Švédska: v červnu 2012 se Assange uchýlil na ekvádorskou ambasádu v Londýně a získal politický azyl. Na ambasádě byl sice mimo dosah britských a švédských úřadů, ale prakticky také vězněm. Vztah Assange s jeho hostiteli se postupně zhoršil a v dubnu 2019 byl z ekvádorské ambasády vykázán. Britská policie jej okamžitě zatkla.

Následně si odpykal trest za předchozí porušení podmínek kauce. Ve věznici jihovýchodně od Londýna je od dubna 2019. Švédsko předloni v listopadu vyšetřování Assange pro sexuální zločiny zastavilo kvůli promlčení.