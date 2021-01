Zakladatel WikiLeaks Assange nemá být vydán do USA, rozhodl britský soud

Britský soud v pondělí rozhodl, že zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange by neměl být vydán do Spojených států, kde čelí obviněním z porušení špionážního zákona a spiknutí s cílem nabourat se do vládních počítačů. Informovaly o tom agentury AP a Reuters. Devětačtyřicetiletému Australanovi by v USA hrozil trest 175 let vězení.

Soudkyně Vanessa Baraitserová podle Reuters rozhodnutí nevydat Assange zdůvodnila obavou, že by mohl spáchat sebevraždu. Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters. Server poté mimo jiné zveřejnil množství tajných zpráv, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009, a tajných amerických diplomatických depeší. Připravujeme podrobnosti.