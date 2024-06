Proti argentinskému Trumpovi protestovali, přijal ho Scholz. Pak jede Milei za Pavlem

Argentinský prezident Javier Milei se v neděli v Berlíně krátce setkal s německým kancléřem Olafem Scholzem, který při jednání apeloval na ochranu sociální soudržnosti při provádění Mileiových radikálních reforem v Argentině.

Milei zahájil návštěvu Německa v sobotu v Hamburku, kde za prosazované ekonomické reformy převzal cenu Hayekovy společnosti. V přístavním městě proti argentinskému prezidentovi, označovanému za krajně pravicového politika, demonstrovalo několik desítek lidí. Z Německa Milei zamíří do Prahy, kde se v pondělí mimo jiné setká s prezidentem Petrem Pavlem.

Demonstranti v Hamburku přinesli transparenty s nápisy "Pryč s Mileiem, pryč s krajně pravicovou vládou!" či "Žádné dohody s despotou". Mileiovy snahy o rozsáhlé radikální reformy, jimiž chce "šokovou terapií" dostat argentinskou ekonomiku z krize, vyvolávají u něj doma masové protesty. Někteří ho také viní z autoritářství, jelikož prosazuje i opatření, které mu umožní vyhlásit stav nouze ve správní, ekonomické či finanční oblasti a pomocí dekretů pak obcházet parlament. Jeho vláda rovněž v únoru na rok převzala správu veřejnoprávních médií s tím, že chce "zefektivnit jejich provoz".

A zatímco demonstranti v Hamburku Mileiovy radikálně liberální návrhy označili za "neoliberální bídu", Hayekova společnost, pojmenovaná po liberálním ekonomovi Friedrichovi von Hayekovi, je ocenila v sobotu medailí. Ceremoniálu se účastnily dvě stovky lidí, včetně poslankyně a bývalé místopředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Beatrix von Storchové.

Se Scholzem podle EFE hovořil Milei i o obchodní dohodě EU se státy jihoamerického sdružení Mercosur, oba by rádi, aby jednání o ní byla dokončena co nejdříve. Úřad německé vlády také v krátkém sdělení o schůzce Scholze s Mileiem uvedl, že Německo podporuje možný vstup Argentiny do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Mileie na cestě po Evropě doprovází jeho sestra Karina, která je zároveň šéfkou prezidentské kanceláře, a také poslanec Fernando Iglesias, jenž je předsedou zahraničního výboru dolní komory argentinského parlamentu.

Do Německa dorazil Milei ze Španělska, kde dostal medaili od šéfky regionální madridské vlády Isabel Díazové, která je členkou pravicové Lidové strany (PP). Při projevu v Madridu argentinský prezident znovu kritizoval levicového španělského premiéra Pedra Sáncheze, o němž řekl, že on ani jeho socialisté "nerozumí ekonomice". Španělsko navštívil Milei jako prezident už v květnu, kdy se účastnil konference pořádané krajně pravicovou stranou Vox a kdy svými výroky na adresu Sánchezovy manželky vyvolal diplomatickou roztržku. Španělsko pak odvolalo z Argentiny svou velvyslankyni.