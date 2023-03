Animace: Střet ruské stíhačky s americkým dronem. Odtajníme video, slibují USA

Spojené státy pracují na odtajnění videozáznamu, který měl zaznamenat "zachycení" amerického dronu ruskou stíhačkou nad Černým mořem. Podle Pentagonu nebezpečné a neprofesionální jednání ruských pilotů následně vedlo k nucenému sestřelení poškozeného bezpilotního letounu MQ-9 Reaper.

K incidentu došlo poté, co jedna ze dvou ruských stíhaček SU-27 vypustila palivo na dron "bezohledným, ekologicky nešetrným a neprofesionálním způsobem", uvedlo evropské velení USA. Poté podle animace agentury Reuters došlo ke střetu ruského stroje s americkým.

MQ-9 Reaper prováděl průzkum, když stíhací letoun SU-27 v úterý zhruba v 7.03 hodin středoevropského času zasáhl vrtuli dronu, což donutilo Američany k jeho sestřelení do mezinárodních vod Černého moře.

Mluvčí Pentagonu generál Patrick Ryder uvedl, že administrativa prezidenta Joea Bidena zahájila proces odtajnění snímků souvisejících s incidentem, včetně videozáznamu, neboť Rusko uvedlo, že americký letoun přešel do nekontrolovaného letu, ztratil výšku a po ostrém manévru spadl do Černého moře.

Kreml popřel, že by se jeho letoun dostal do kontaktu s dronem. Ryder však uvedl, že SU-27, který narazil do MQ-9, "pravděpodobně" utrpěl určité škody, ale po incidentu byl schopen přistát na blíže nespecifikovaném místě.

USA se ale nenechají odradit od provádění leteckých misí v regionu. "Budeme i nadále létat a operovat v mezinárodním vzdušném prostoru nad mezinárodními vodami. Černé moře nepatří žádnému státu a my budeme i nadále dělat to, co je třeba pro naše národní bezpečnostní zájmy v této části světa," řekl mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby.

Ruská stíhačka doprovází americké letadlo nad Pacifikem (duben 2021):