Ani pandemie, ani ekonomika, ani klima. Volby v USA může rozhodnout spor o otroctví

Prezident Joe Biden na konferenci ve skotském Glasgow obhajuje vůdčí roli USA v boji proti klimatické změně. Volby guvernéra v americkém státě Virginia ale ukazují, že tamní voliče zajímá jiné téma: co a jak se jejich děti dozvědí ve škole o otroctví a obecně o historii USA.

Patří středoškolákům do rukou knihy známé černošské spisovatelky Toni Morrisonové, laureátky Nobelovy ceny za literaturu? Před úterními volbami ve Virginii na to mají kandidáti na guvernéra zásadně odlišný názor.

Podle demokrata Terryho McAuliffea to má být zcela samozřejmě součástí povinné, osnovami předepsané četby amerických školáků. Podle republikána Glenna Youngkina je Morrisonová místy příliš brutální či sexuálně explicitní a mělo by být na rodičích, zda chtějí, aby ji jejich děti četly.

Z evropského pohledu by se to mohlo zdát jako okrajová věc. Ve Spojených státech to ovšem může určit vítěze voleb. Navzdory všem dalším problémům, které Američané řeší a které rozhodují o jejich preferencích, může být téma vzdělávání ve Virginii dělítkem, komu dají svůj hlas.

Guvernérský souboj v tomto americkém státě je velmi ostře sledován po celé zemi. Je to totiž první důležitý ukazatel nálady voličů od lednového nástupu Joea Bidena do Bílého domu. V loňských prezidentských volbách porazil ve Virginii Donalda Trumpa poměrně jasně o 10 procentních bodů.

Současný závod mezi demokratem McAuliffem a republikánem Youngkinem je podle posledních předvolebních průzkumů vyrovnaný. Za úbytkem podpory pro Bidena a jeho demokraty stojí podle nich přetrvávající pandemie koronaviru a s tím související ekonomické obavy amerických domácností.

Kriticky důležitá rasa

Ale ještě důležitějším faktorem je právě kontroverze kolem výuky dětí, ohledně vztahu jejich rodičů a vedení škol. Na jedné straně stojí konzervativnější, většinou republikánští voliči, na druhé straně liberální, demokratičtí voliči. V jádru celého ostrého sporu je "teorie důležitosti rasy" (takzvaná critical race theory), kterou razí liberálové a podle níž byl vznik a vývoj USA - a to až do současnosti - založen a vystavěn na otroctví.

Školská rada v Loudoun County ve Virginii, což je východní předměstí hlavního amerického města Washingtonu D. C., se připojila k některým dalším místům v USA, kde chtějí tuto teorii zohlednit ve výuce. Rada vydala manuál pro učitele, který pod názvem "Plán boje proti systémovému rasismu" instruuje pedagogy, aby se více věnovali "rasové gramotnosti, uvědomění a rovnosti".

Jenže podobně jako jinde v USA vyvolala iniciativa školské rady v Loundoun County otevřený a mimořádně důrazný odpor na straně části rodičů. Vedle veřejných protestů a demonstrací se z toho stalo i nejvýbušnější téma letošních guvernérských voleb.

Virginie je nyní nejsledovanějším bojištěm americké "kulturní války" o výklad dějin USA. A pokud by šlo soudit právě podle tohoto státu, tak jde o téma, kterého by se měl Biden a demokraté obávat více než republikáni.

V průzkumech se ukazuje, že pro republikány je odpor proti výuce teorie důležitosti rasy na školách motivačním až mobilizačním faktorem, aby šli k volbám. Navíc se zdá, že prosazování této teorie do výuky může od demokratů odradit i část středových, nezávislých voličů.

Ještě před dvěma měsíci voliče ve Virginii nejvíce zajímala ekonomika, na druhém místě byla pandemie, na třetím vzdělávání. V průzkumu z minulého týdne, který cituje list Washington Post, už je ovšem vzdělávání prioritním tématem.

Toni Morrisonová na indexu

Jedním z důvodů je, že republikánský kandidát Glenn Youngkin se na to v závěrečných týdnech kampaně soustředil. „Hned první den ve funkci zakážu teorii důležitosti rasy,“ prohlašoval na předvolebních shromážděních a vyvolával tím zdaleka nejhlasitější pozitivní odezvu.

Youngkin proti svému demokratickému soupeři také vytáhl věc z doby, kdy byl Terry McAuliffe v letech 2013 až 2017 poprvé guvernérem Virginie. McAuliffe tehdy zablokoval návrh zákona, podle kterého by školy musely předem varovat rodiče, že jejich děti se ve škole mohou v rámci výuky setkat s „otevřeně sexuálním obsahem“.

Iniciátorkou návrhu byla Laura Murphyová, jejíž syn tehdy studoval v předposledním ročníku střední školy. Murphyové vadilo, že v předepsané četbě byla kniha Milovaná do Toni Morrisonové.

Morrisonová v Milované vypráví příběh černošské otrokyně, která zabije vlastní dceru, aby nemusela žít nesvobodná. Kniha z roku 1987, za kterou Morrisonová získala prestižní Pulitzerovu cenu, byla následně i zfilmována s Oprah Winfreyovou v hlavní roli.

Republikánský parlament Virginie Lauře Murphyové v roce 2013 vyhověl. Její iniciativu schválil. McAuliffe ale návrh ze své tehdejší pozice guvernéra vetoval. Youngkin se teď k několik let staré věci vrátil a angažoval Murphyovou do svého aktuálního předvolebního spotu.

„Když mi syn ukázal předepsanou četbu, vyrazilo mi to dech. Byla to ta nejexplicitnější četba, kterou si dokážete představit. McAuliffeovo veto ukazuje, že rodiče podle něho nemají do ničeho mluvit,“ říká Murphyová přímo do kamery.

Spot na podporu Glenna Youngkina | Video: Glenn Youngkin

Bude se historie opakovat?

Podle demokrata McAuliffea se jeho republikánský soupeř snaží hrát na kartu rasismu. „Zakazování knih a umlčování respektovaných černošských autorů je nadbíháním rasismu s cílem oslovit ty nejextrémnější části Republikánské strany - především (Youngkinova) největšího podpůrce a zastánce, Donalda Trumpa,“ stojí v McAulliffeově prohlášení.

Jeho tým minulý týden rozdával výtisky knihy Milovaná voličům na předvolebním shromáždění. Jedním z nevýraznějších momentů celého souboje obou kandidátů se ovšem stal jejich střet z druhé televizní debaty.

Youngkin svého soupeře obvinil, že ho vůbec nezajímají názory rodičů a chce je umlčet. McAuliffe odpověděl, že „rodiče by neměli školám mluvit do toho, co mají učit“. Podle amerických médií to byla z jeho strany chyba, která ho mohla stát podporu i těch voličů, kterým teorie rasové důležitosti sama o sobě nevadí. Ale vadí jim, že by měli být zticha.

Čerstvé průzkumy ukazují, že McAuliffe se v posledních fázích kampaně pohoršil, Youngkin na něho dotáhl. O tom, jak je především pro demokraty souboj ve Virginii důležitý, ovšem svědčí i to, že McAuliffa přijeli do Virginie osobně podpořit bývalý prezident Barack Obama a minulý týden i současný šéf Bílého domu Joe Biden.

Nechtějí, aby se historie opakovala. V prezidentských volbách v roce 2008 vyhrál ve Virginii demokrat Obama. O rok později tam v guvernérských volbách ovšem zvítězil republikán. A ještě o rok později, v roce 2010, Obamovi demokraté těžce prohráli volby do Kongresu, když ztratili Sněmovnu reprezentantů.

Republikáni na druhé straně naopak doufají, že ve Virginii by se v úterý mohl v bleděmodrém začít naplňovat výše popsaný scénář. Když by podle nich případné vítězství jejich kandidáta zároveň signalizovalo, že příští rok v listopadu vyhrají i volby do Kongresu.