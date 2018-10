Angela Merkelová v prosinci skončí jako předsedkyně CDU, stranu vedla 18 let

Německá kancléřka Angela Merkelová nebude v prosinci znovu kandidovat do čela své Křesťanskodemokratické unie (CDU). V jejím čele je od roku 2000. Podle informací německých médií to sdělila čelným představitelům strany.

Berlín - Ještě před pár měsíci to vypadalo jako jasná věc: Angela Merkelová se na začátku prosince bude opět ucházet o předsednické křeslo své strany. Teď je ale všechno jinak.

Německá kancléřka a předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) je připravena vzdát se vedení strany a v prosinci znovu nekandidovat do jejího čela. Funkci kancléřky ale hodlá dál zastávat. Podle agentury DPA to Merkelová řekla předsednictvu své strany v Berlíně.

Hlavním důvodem rozhodnutí čtyřiašedesátileté Merkelové jsou neuspokojivé výsledky CDU za poslední zhruba rok. Zřejmě poslední kapkou byl výrazný propad CDU v nedělních zemských volbách v Hesensku, kde strana zaznamenala nejhorší výsledek od roku 1966. Zatímco před pěti lety tam měli konzervativci přes 38 procent hlasů, nyní o 11 procent méně.

O tom, že výsledky hesenských voleb výrazně souvisely s děním v Berlíně, svědčí i to, že 70 procent místních občanů bylo nespokojeno s celoněmeckou vládou. Před posledními volbami v roce 2013 jich takový názor zastávalo 44 procent. Německý kabinet tvoří CDU spolu se sociálními demokraty. I oni v neděli v Hesensku výrazně propadli - zhruba o 11 procent. Necelých 20 procent hlasů je nejhorší výsledek v této spolkové zemi od konce druhé světové války.

Oblibu ztrácí CDU i na celostátní úrovni. Její přitažlivost v očích voličů klesá, napsal o kancléřce po hesenských volbách deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Před dvěma týdny v zemských volbách v Bavorsku se navíc i sesterská Křesťansko-sociální unie (CSU) dočkala jednoho z nejhorších výsledků v historii.

Německá kancléřka přednedávnem ztratila i jednu ze svých opor v čele poslaneckého klubu. Poprvé po desítkách let se stalo, že to byl opravdu souboj. Do čela nakonec vybrali Ralpha Brinkhause, jí blízký dlouholetý šéf frakce Volker Kauder neuspěl.

Kdo dlouholetou předsedkyni nahradí, zatím není jasné. Už dříve se spekulovalo, že by se o post mohla ucházet někdejší sárská ministerská předsedkyně a nynější generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je považována za spojenkyni Merkelové, nebo ministr zdravotnictví Jens Spahn, který je naopak vnímán jako silný názorový odpůrce kancléřky.

O funkci by mohl mít zájem také šéf vlády nejlidnatější spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, podle listu Bild chce kandidovat exposlanec CDU Friedrich Merz.

