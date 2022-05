Analytik: Odstrašující Mariupol. Ukrajinci ukázali, co Rusy čeká, když vejdou do měst

V ocelárnách Azovstal v Mariupolu sice zůstávají ještě poslední bojovníci, vše ale nasvědčuje tomu, že i oni v krátké době buď padnou, nebo skončí u ruských okupantů. "Je otázkou, co s nimi bude, pokud se je ale podaří vyměnit za ruské zajatce, bude to pro Ukrajince velké propagandistické vítězství," říká pro agenturu Associated Press historik skotské Univerzity v St. Andrews Phillips O'Brien.

2:26 Politické a propagandistické dopady evakuace Azovstalu | Video: Associated Press

Ukrajinci podle O'Briena od začátku války nutí ruskou pěchotu k postupu až do měst, kde na nepřátelské jednotky mohou lépe útočit a působit jim velké problémy, které je donutí k ústupu. Dokázali to v Charkově, Sumě, Černihivu nebo na předměstí Kyjeva. A nakonec i padlý Mariupol mohou částečně z vojenského hlediska považovat za úspěch, jelikož armáda Putinova režimu tu utrpěla výrazné ztráty na životech i vojenské techniky. Město je navíc prakticky zdevastované. O'Brien připomíná, že z Mariupolu se velká část vojáků stáhla už před dvěma týdny, Rusům tak uvolněné jednotky v tuto chvíli nějak výrazněji nepomáhají, což je vidět i na jejich zanedbatelném postupu na Donbase. Ukrajinská armáda za posledních 24 hodin odrazila na doněcké a luhanské frontě dvanáct nepřátelských útoků, zničila tři tanky, tři dělostřelecké systémy, šest jednotek bojových obrněných vozidel a sedm nepřátelských vozidel, uvedl ukrajinský štáb. Tyto informace není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Od pondělí se podle ruského ministerstva obrany vzdalo téměř 1000 ukrajinských vojáků, kteří zůstávali v mariupolských železárnách a ocelárnách Azovstal. Za posledních 24 hodin se vzdalo 694 bojovníků, z nichž 29 bylo zraněno, tvrdí Rusové. Ukrajinské úřady tuto informaci zatím nepotvrdily a údaje o tom, kolik bojovníků za uplynulý den opustilo hutní komplex, nesdělily.