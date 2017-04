Americký soud vynesl trest za vraždu malého chlapce z roku 1979. Bývalý prodavač dostal doživotí

před 58 minutami

Soud ve Spojených státech v úterý uložil v případu vraždy šestiletého Etana Patze doživotní trest vězení. Z vraždy byl v únoru shledán vinným 56letý Pedro Hernandez, který o propuštění může požádat nejdříve po 25 letech. Patz byl pohřešován od května 1979, když byl poprvé sám na cestě do školy. V roce 2001 ho soud prohlásil za mrtvého, ačkoli jeho tělo se nikdy nenašlo. V roce 2012 dostala policie tip na Hernandeze, který o chlapcově vraždě v minulosti hovořil. Při výslechu se k činu přiznal. Řekl, že školáka nalákal na limonádu do obchodu, kde pracoval. Poté ho škrtil a ještě žijícího vhodil do smetí. Později přiznání odvolal a obhajoba tvrdila, že psychicky nemocný Hernandez trpí bludy.