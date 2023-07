Přestaňte tajit UFO, vyzvali senátoři americkou vládu. Nadešel čas pro odpovědi

V příštích dnech by měl americký Senát projednat opatření, které by vládu donutilo zveřejnit po desetiletích mlčení záznamy o pozorování neidentifikovaných vzdušným jevů, neboli UFO. Návrh společně předkládají šéf demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer a republikán Mike Rounds. Rádi by, aby ho Senát schválil jako pozměňovací návrh k zákonu o financování americké armády.

"Mnoho Američanů bylo po desetiletí fascinováno záhadnými a nevysvětlitelnými předměty a už dávno nadešel čas, aby dostali odpovědi," uvedl Schumer v pátečním prohlášení a dodal, že veřejnost má právo dozvědět se o technologiích neznámého původu a nevysvětlitelných jevech. Související Špionáž nebo UFO? Japonsko spekuluje o železné kouli, kterou vyplavilo moře Návrh požaduje, aby americký národní archiv sbíral informace a záznamy o UFO od všech "relevantních vládních úřadů". Automaticky by se vycházelo z toho, že budou zveřejněny, pokud by kontrolní komise u konkrétních z nich jasně nezdůvodnila, proč mají zůstat utajeny. Jak poznamenává agentura Reuters, americká vláda se v posledních letech k tématu UFO staví výrazně otevřeněji než v minulosti, kdy tvrzení o jeho pozorování zcela odmítala. Americké ministerstvo obrany loni zřídilo úřad AARO, který sleduje a analyzuje zprávy o neidentifikovaných objektech. Při americkém Národním úřadu pro letectví a vesmír (NASA) zase funguje komise, která výskyt UFO zkoumá na základě údajů, které sesbíraly státní i soukromé instituce. Podle NASA nic dosud nenasvědčuje tomu, že by neidentifikované vzdušné jevy měly mimozemský původ.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!