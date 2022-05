Aktivistka z Pussy Riot opustila Rusko, z domácího vězení unikla v převleku za kurýra

Ruská opoziční aktivistka Marija Aljochinová z punkové a feministické skupiny Pussy Riot navzdory loňskému trestu opustila Rusko. Agentuře Interfax to v úterý řekl její právník Daniil Berman. Podle deníku The New York Times Aljochinová unikla dohledu policie v převleku za kurýra a nyní je v Litvě.

Soud v Moskvě loni v září Aljochinové na rok omezil svobodu kvůli tomu, že se v lednu zúčastnila protestu proti uvěznění opozičního předáka Alexeje Navalného. Podle soudu porušila hygienická nařízení v souvislosti s covidem-19. Trest spočívá v tom, že aktivistka nesmí bez souhlasu úřadů opouštět byt přes noc od 22:00 do 06:00, měnit bydliště, odjíždět mimo Moskvu ani se účastnit hromadných akcí. Ruské úřady po invazi na Ukrajinu přitvrdily vůči kritikům Kremlu a podle New York Times Aljochinové oznámily, že její domácí vězení změní na trest 21 dní ve vězeňské kolonii. Právě to ji přimělo k rozhodnutí odjet za hranice. Podle rozhovoru, který poskytla NYT, aktivistka z hlídaného bytu unikla v převleku za kurýra rozvážejícího jídlo. Její známá ji pak autem převezla k běloruským hranicím. Z Běloruska do Litvy se jí podařilo dostat až na třetí pokus. Podle rozhovoru, který poskytla New York Times, aktivistka z hlídaného bytu unikla v převleku za kurýra rozvážejícího jídlo. Její známá ji pak autem převezla k běloruským hranicím. Z Běloruska do Litvy se jí podařilo dostat až na třetí pokus. Pussy Riot prosluly protestem v roce 2012, kdy v moskevské katedrále Krista Spasitele zazpívaly punkovou modlitbu "Bohorodičko, vyžeň Putina". Tři členky skupiny byly později odsouzeny a dvě z nich si odpykaly skoro dva roky ve vězení, jednou z nich byla i Aljochinová. Evropský soud pro lidská práva před dvěma lety nařídil Rusku vyplatit odsouzeným členkám uskupení odškodné za to, že ruské soudy porušily jejich práva.