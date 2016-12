V severosyrském Al-Bábu zahynulo při útocích 30 civilistů

před 1 hodinou

Nejméně 30 zabitých civilistů a neupřesněný počet zraněných si vyžádaly nedělní útoky teroristického hnutí Islámský stát (IS) v severosyrském Al-Bábu. Oznámila to turecká armáda, která podporuje syrské povstalce v dobývání tohoto města. Povstalci s pomocí Turecka Al-Báb obklíčili, islamisté ho ale nadále drží pod svou kontrolou. Ve městě a jeho okolí zuří tvrdé boje. Turecko v neděli do oblasti vyslalo konvoj s deseti tanky, osmi obrněnými vozidly a nákladem těžkých kulometů s municí. Turecká armáda se Al-Báb snaží dobýt již několik týdnů. Zapojila se do tažení proti IS, ale bojuje i proti syrským Kurdům a brání jim, aby získali souvislé území jižně od turecké hranice.

autor: ČTK