Kolářová: Padáme hluboko. Politici ječí a mluví sprostě, Babiš se chová jako v 5.A

"Demagogie a populismy ve společnosti fungují líp než skutečné hodnoty," říká jedna z nejobsazovanější českých hereček Daniela Kolářová ve Spotlightu. Málokdo už ví, že kromě své herecké kariéry působila také jako politička. "Byla to napnutá doba. Tehdy začal politický boj," vzpomíná na začátek devadesátých let. Musela někdy v politice a herectví dělat kompromisy? A proč to s Českem jde z kopce?

23:28 Spotlight Aktuálně.cz - Daniela Kolářová | Video: Jakub Zuzánek, Aktuálně.cz

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35 - 4:00 O sebekritice. Umí se Daniela Kolářová někdy pochválit? Co se jí naposledy povedlo? 4:00 - 7:30 Jak se staví ke kompromisům, musela nějaký udělat ve své herecké i politické kariéře? 7:30 - 10:35 O ztracených ideálech. 10:35 - 12:05 Kolářová jako věčná filmová manželka Jaromíra Hanzlíka a Zdeňka Svěráka. S jakým hercem se na place nesetkala, ale chtěla by? 12:05 - 15:25 O tom, proč ráda pracuje na zahradě a proč by místo herectví v jiném životě zvolila jako svou kariéru zahradní architekturu. 15:25 - 17:15 Jak vnímá odpovědnost, kterou s sebou nese popularita? Jaké nepříjemné situace to přináší? 17:15 - 23:29 O tom, jestli to jde s českou společností z kopce. Co Danielu Kolářovou nejvíce děsí? A jak nás spojila válka na Ukrajině?