Fenomén Zrádci vrcholí. Žijí tím statisíce lidí, kinům spadly servery, říká režisér

Z reality show Zrádci se stal podle režiséra Markuse Kruga určitým způsobem fenomén. "Statisíce lidí to milujou, dělají tematické písničky, meméčka, fotomontáže, žijou tím, mají to jako celotáborové hry, téma maturáků, to je pro mě mnohem hodnotnější než se chlubit tím, že to viděly miliony lidí," říká.

I když Zrádci, původně nizozemská show, která má po světě už dvaadvacet franšíz, v televizi mají podle dat za listopad průměrně okolo 400 tisíc diváků, podle šéfa Primy Marka Singera jde o vůbec nejúspěšnější projekt na internetové platformě Prima+. "Já už mám tuhle fázi, tu honbu za velkými čísly, za sebou. Pro mě je sentiment důležitější než čísla. Budu mnohem radši mít 20 plných O2 aren nadšených lidí," vysvětluje režisér českých Zrádců.

Pusťte si epizodu také jako podcast:

Pořad sledují podle statistik hlavně mladí lidé, což ale původním cílem tvůrců nebylo. "Doufali jsme v možná širší zásah i kvůli tomu, že je to detektivní formát. Mysleli jsme, že i když to v podstatě spadá pod reality show, zaujme to třeba i diváky Hercula Poirota. Jsou to ale poporodní bolesti první série, věřím, že si tyhle lidi tu show ještě najdou. Zároveň v nedělním prime timu (hlavní vysílací čas - pozn. red.) jsou silné detektivní seriály a my bojujeme proti tomu konzervatismu, kdy je tady detektivka, která má jasného vraha a divák nemusí přemýšlet nad vztahy 24 lidí," dodává.

Zrádci Reality show a v současné době nejúspěšnější nový formát, který je postupně uváděn na většině evropských trhů. Základním principem pořadu je hra Městečko Palermo usíná. Princip hry je jednoduchý - skupiny soutěžících plní denní úkoly, ale zásadní je, že každou noc skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí. Zbylí účastníci mají možnost hlasováním domnělého zrádce odhalit a toho ze hry vyloučit. Celou dobu divák sleduje klasickou zápletku - kdo vyhraje? Dobro, nebo zlo? Věrní, nebo zrádci? Čeští Zrádci se odehrávají na hradě Křivoklát, jako hradní pán pořadem provází herec Vojtěch Kotek a show režíruje Markus Krug. Pořad dává v neděli v 20:15 Prima, vidět je lidé mohou i na internetové platformě Prima+. Zdroj: TV Prima

Podle Kruga Zrádci diváky baví i kvůli tomu, že vědí pravdu a sledují nevědomost hráčů. "To se ukázalo jako velmi atraktivní. Zajímavé je pro ně i téma zrady. V tý český nátuře k tomu máme blízko, historicky jsme tu zradu zažili. Samotní někteří hráči tomu propadli, že si víc zdémonizovali toho zrádce, otiskli si v něm všechno - že je ďábel, komunista a musí s ním bojovat," popisuje režisér.

Zrádců se účastní různé typy osobností a profesí, jako je lovkyně, AI vývojář, investigativní reportér. "Každý jde na tu pravdu trochu jinak. Baví mě, že je to propojení různých světů a hry se může účastnit kdokoliv, v třetí řadě britské série je třeba zahradník, který na castingu přesvědčil o tom, že tu hru může hrát dobře. Já bych do dalších Zrádců chtěl nějakou velkou autorku detektivek, někoho, kdo na to půjde z té příběhové stránky," doplňuje Krug.

"Už dopředu jsem věděl, že si nikdo z lidí, co do Zrádců šli, neuvědomovali, do čeho jdou a jak rychle dokážou propadnout třeba davové psychóze. A třeba i to, že přestanou mít přístup k sociálním sítím, k internetu, k telefonu a budou jen v té hře a rychle začnou věřit tomu, že je to skutečnost," uzavírá režisér.

Proč často na Zrádce koukají a zbožňují je lidé, kteří jinak reality show nesledují? Co by Krug v druhé sérii udělal jinak a proč vnímá empatii u některých hráčů jako největší chybu první série? Byl překvapený z toho, že se za pár minut vyprodaly projekce závěrečné epizody v kinech? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.