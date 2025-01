Česku ujíždí vlak rychlostí šinkansenu. Expert na AI tvrdí, že nás čekají velké změny

S používáním umělé inteligence nám podle experta ujíždí vlak. "Nejde o pendolino, ale spíš o šinkanzen, do kterého je potřeba rychle naskočit," říká Ondřej Svoboda. Podle něj bude AI v budoucnu hrát stále větší roli a kdo s takovými nástroji nebude pracovat, dost možná nebude mít na pracovním trhu takové uplatnění.

"Ve světě do toho šlapou víc. Třeba u našich politiků téma AI vůbec nezaznívá. Přitom já jsem přesvědčen, že nás v následujících letech čekají velmi výrazné společenské změny, a bylo by záhodno, aby to politici začali řešit," vysvětluje expert na AI v audiovizuální tvorbě a filmový tvůrce.

Podle něj ani firmy nevyužívají potenciál umělé inteligence tak, jak by mohly. "Firmy obecně vědí, že AI musí nějakým způsobem zapojit. Často se uchylují třeba k nějakým jednoduchým řešením jako to, že udělají chatbota, a myslí, že mají splněno. Ono je to ale trochu hlubší. Firmy by měly vzdělávat lidi, aby s těmi nástroji uměli pracovat a využívat je bezpečně," upozorňuje Svoboda.

Filmový tvůrce využívá umělou inteligenci i na výrobu upoutávek pro Primu, které lidé mohou vidět v televizi. "Myslím si, že je nutné si zvyknout na to, že obecně obsah, který vidíme, neodpovídá stoprocentně realitě. Vždy je to stylizované, i když jde o hranou reklamu. S AI spoty je to podobně. Zároveň když propagují nějaký pořad, nenesou s sebou žádné společenské riziko a mohou být vyrobeny o řád nebo dva levněji než ty hrané," dodává.

Svoboda se taky vyjádřil k dřívějším předpovědím, které po boomu s umělou inteligencím na začátku roku 2023 tvrdily, že umělá inteligence v řádu měsíců prakticky vymaže některé profese. Proč zatím žádný takový skok nepřišel? "Třeba grafici už teď mají méně zakázek, protože jednoduchou grafiku, jako jsou třeba loga, si člověk může přes Midjourney udělat velmi jednoduše. Ta kvalita není tak vysoká, ale někdy je dostatečně dobré to dostačující a nemusí to být dokonalé. A takhle to bude napříč obory. Je to, jako když si chcete pořídit nábytek a musíte se rozhodnout, jestli zajdete do velkého řetězce, nebo vám to řemeslník vyrobí na míru," uzavírá AI expert.

K čemu nejčastěji ChatGPT využívá mladá generace a je správné ji používat místo terapeuta? Jak se liší vnímání umělé inteligence u generace Z a u starších lidí? Bude v budoucnu AI hrát roli v každodenním životě lidí? A jak budou moci lidé pracovat s takzvanými "AI agenty"? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.