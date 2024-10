Spolupráce se studenty přináší čerstvé nápady, říká personální ředitelka OKsystemu

Být v kontaktu s mladou generací a zapojovat studenty do dění ve firmě je podle Evy Vodenkové, personální ředitelky IT firmy OKsystem, v dnešní době nezbytnost. Jedině tak může firma zůstat lídrem v inovacích a nové technologie efektivně využívat.

„Pokud některé ze studentů a studentek zaměstnáme, není to jen pracovní příležitost pro ně, ale je to pro nás způsob, jak udržet krok s nastupující generací a technologiemi. Je to win-win situace." | Foto: OKsystem

Společnost historicky spolupracovala s technicky zaměřenými vysokými školami, poté k nim přidala SPŠE Ječnou, Podnikohospodářskou fakultu VŠE a Provozně ekonomickou fakultu ČZU.

Co si od spolupráce s Vysokou školou ekonomickou slibujete?

Jeden z našich vlajkových produktů je personální systém OKbase, i proto jsme v oblasti HR komunity velmi aktivní. Spolupráce se studenty personalistiky tak pro nás byla dalším přirozeným krokem. Chceme být v kontaktu s budoucími personalisty, předávat jim naše praktické know-how s digitalizací HR procesů a personálních informačních systémů obecně. Na oplátku dostáváme velmi cennou zpětnou vazbu od nastupující generace. Tento dialog je pro nás zásadní. Já sama jsem před lety také studovala Vysokou školu ekonomickou (VŠE), a pamatuji si, že praktické přednášky a praxe pro mě vždycky byly nejzajímavější.

Jak konkrétně spolupráce se školou vypadá?

Partnerem katedry personalistiky na Podnikohospodářské fakultě VŠE jsme již od roku 2022. Spolupráci jsme zahájili přednáškami a workshopy pro studenty personalistiky i jiných oborů. Zapojujeme se i do Inovačních týdnů VŠE, kdy studenty zveme přímo k nám do firmy. Témata jsou zejména digitalizace HR procesů a použití umělé inteligence v personálních procesech. Chceme studentům ukázat, jak prakticky vypadá denní práce personalisty a jak si ji může s využitím nejmodernějších technologií ulehčit. Letos spolupráce vyústila v přípravu předmětu "Inovace v HR od digitalizace po umělou inteligenci", v rámci které aktuálně přednášíme.

Kolik vašich zaměstnanců na VŠE učí?

Letos se nás na pozici kantorů prostřídá celkem pět. Moje přednášky jsou zaměřené na komunikaci směrem k zaměstnancům a na HR procesy. Ředitel vývoje bude mluvit o tom, jak náš produkt OKbase pomáhá při digitalizaci HR, kde vidí přínosy využití algoritmů umělé inteligence (AI), ale i jaká jsou její rizika. Kolegové z týmu implementace pak studenty provedou praktickými ukázkami přímo v OKbase. A náš vedoucí oddělení řízení projektů se zaměří na to, jak efektivně ve firmě zavádět procesy. Přizvali jsme i jednoho z našich zákazníků, aby přinesl svůj pohled z druhé strany.

Nebylo těžké přemluvit kolegy, aby předstoupili před studenty?

Až tak těžké to nebylo, ale rozhodně to neberu jako samozřejmost. Mám štěstí, protože když se bavím s jinými personalisty, zmiňují, že je často náročné motivovat zaměstnance k přednáškám nebo vedení kurzů. Je nutná příprava, pro někoho to může být stresující, zvláště v oblasti IT, kde se často pohybují introverti. Já jsem nadšená, že máme zaměstnance, kteří chodí za studenty rádi.

Vyplatí se to firmě?

Vyplatí, protože zůstaneme v obraze. Dávám studentům jasné dotazy a zajímá mě, jak nová generace věci, které děláme, vnímá. Je to takový barter. Oni se jdou do hodiny něco dozvědět a stejně tak i já.

Zajímají se studenti o inovace?

Samozřejmě. Na moderních technologiích vyrostli a jejich používání je pro ně přirozené. Když se zeptám, kdo využívá ChatGPT nebo podobné AI nástroje, není nikdo, kdo by nezvedl ruku. Pokud pak některého ze studentů zaměstnáme, není to jen pracovní příležitost pro něj, je to pro nás způsob, jak udržet krok s novými technologiemi. Myslím, že to je win-win situace.

Zapojujete studenty i do práce u vás ve firmě?

Spolupráci se studenty firma posunula na další úroveň a v rámci společnosti jsme letos vytvořili oddělení OKlab. Jde o takové naše interní výzkumné centrum, které má za cíl přicházet s inovativními nápady k implementaci do našich produktů nebo těmi, které našim zaměstnancům pomohou zjednodušit práci. Oddělení nyní zaměstnává šest nadšených studentů vysokých a středních škol, kteří pod dohledem vedoucího zkoumají nové technologie a hledají možnosti, jak posunout naše procesy o krok dál.

Proč jste OKlab otevřeli?

Důvodů je více. Jsme IT firma a nechceme ztratit punc technologického lídra. Také budeme rádi, když se u nás nadaní studenti osvědčí a budou tady nadále působit. Máme kolem pěti set zaměstnanců a řada z nich pro nás pracuje dlouho, studenti jsou takový svěží vítr.

Jak se dá AI v personalistice využít?

AI technologie se dají efektivně použít v náboru, komunikaci směrem do firmy, v rámci HR procesů a HR systémů například k efektivnímu plánování směn. Možnosti jsou nepřeberné, ale vždy říkám studentům, že by k použití AI měli přistupovat obezřetně. Přemýšlet, jestli budeme mít z jejího použití skutečný užitek. Nezapojovat ji jen proto, abychom mohli říct, že ji využíváme.

Autor fotografie: OKsystem Eva Vodenková Po vystudování Vysoké školy ekonomické v Praze získávala čtyři roky zkušenosti ve Švýcarsku. "Hledala jsem první zkušenost v rámci ekonomie nebo marketingu, ale pracovní nabídku jsem dostala do personální agentury, v níž jsem byla na pohovoru. Byla jsem ráda za příležitost," popisuje, jak se víceméně náhodou dostala k personalistice. Po návratu nastoupila do společnosti OKsystem, nejdříve do obchodního oddělení, ale záhy do HR. Ve Švýcarsku se jí personalistika zalíbila a pro obor se nadchla. Začínala jako konzultantka, pak se přesunula na manažerku a teď oddělení vede.

A jak umělou inteligenci používáte konkrétně u vás v HR oddělení?

Například při onboardingu. Od nového roku k tomu používáme interaktivní videa, pomocí nichž novým zaměstnancům ukážeme, jak to ve firmě funguje. Průvodcem ve videu je můj avatar, který vypadá jako já a od minulého měsíce už také mluví mým hlasem - tady vidíte, jak jde vývoj rychle dopředu. Přidali jsme obrázky, grafy, skutečné rozhovory s našimi kolegy a výsledné video je ještě atraktivnější. Dříve jsme podobná videa natáčeli. Přijel kameraman, osvětlovač. Byla za tím spousta práce, často se jedna část přetáčela několikrát například kvůli přeřekům. Tohle je mnohem jednodušší a efektivnější. Když se změní nějaká informace, nemusí se celé video točit znovu, jen se upraví zadání pro umělou inteligenci.

Budete využívání avatarů dál rozvíjet?

Určitě ano. Ve firmě už jich máme několik. Ve spolupráci s OKlabem připravujeme videomanuály našich produktů, avatary využíváme k interní komunikaci či vzdělávání. V porovnání s produkcí reálných videí je to neuvěřitelná úspora času i financí. Videa se dají snadno upravovat, což je zásadní přínos v dnešní rychle se měnící době.

Fungují u vás i odborné stáže?

Na jaře jsme tu měli studenty z technicky zaměřených středních škol. Při organizaci jsme trochu naráželi na časové vytížení vedoucích. Praxe však ukázala, že studenti mohou být pro týmy přínosem. Jednoho ze studentů jsme následně oslovili a je již zaměstnaný v OKlabu. Věřím, že když se to ve firmě rozkřikne, bude se do odborných stáží chtít zapojit čím dál víc oddělení. Poptávka ze strany studentů je.