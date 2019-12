Šéf francouzských odborářů: O Vánocích stávkovat nechceme, uškodilo by to cestujícím

Šéf největšího francouzského odborového svazu CFDT je proti stávce v dopravě během vánočních svátků. Laurent Berger nicméně vyzval k dalším protestům v lednu, pokud vláda neustoupí od plánované penzijní reformy. Informovala o tom agentura Reuters. Protesty odborářů ochromují veřejnou dopravu ve Francii už druhý týden.

"Řekněme to jasně: železničáři sdružení v CFDT nechtějí blokádu během svátků," řekl Berger v nedělním vydání týdeníku Journal du Dimanche. "Účet by neměli platit cestující. Bylo by nesnesitelné, kdyby nemohli strávit svátky se svými blízkými," dodal.

Protesty proti vládnímu návrhu penzijní reformy začaly 5. prosince. Odboráři z umírněnějšího svazu CFDT se k nim připojili toto úterý. Zástupce odborové organizace CGT už ve čtvrtek oznámili, že žádné přerušení stávky na svátky neplánují a že protest bude pokračovat, "dokud vláda nedostane rozum" a projekt reformy penzí nestáhne.

Francouzští obchodníci a hoteliéři varovali, že pokud bude stávka pokračovat, přijdou o zisky v klíčovém vánočním období.

Podle vládních plánů má sice zákonnou hranicí pro odchod do důchodu zůstat věk 62 let, ale systémem bonusů a slev chce přitom kabinet motivovat Francouze k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Berger tento týden prohlásil, že jeho organizace odchod do důchodu v 64 letech naprosto odmítá.

Odchod do penze je ve Francii nesmírně citlivým tématem, Francouzi jsou zvyklí na jeden z nejvýhodnějších systémů na světě.