V českých babyboxech skončilo už 150 odložených dětí, zatím poslední je chlapeček z Tábora

před 1 hodinou

Do babyboxu v Táboře v úterý večer někdo odložil chlapečka. Jde již o 150. dítě nalezené v některé z těchto speciálních schránek. Informoval o tom zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess. Od začátku letošního roku byly do babyboxů odloženy čtyři děti. Ze schránky umístěné na domově důchodců v Táboře vyjmuli odloženého chlapečka ve 21:46. Podle Hesse bylo dítě oblečené jen do plenkových kalhotek a zabalené v dece. "Je to první děťátko odložené v domově seniorů. Babičky a dědečkové dneska neusnou," doplnil Hess. Babybox v táborském G-centru funguje od února 2013. Do úterka nebyl nikdy využit.

autor: ČTK