před 1 hodinou

U Měcholup nedaleko Žatce se v sobotu večer srazil vlak s člověkem. Osoba na místě zemřela. ČTK to řekla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Vyšetřování nehody omezí regionální dopravu zhruba na dvě hodiny. Událost se stala krátce před 19:00. "Policie na místě vyšetřuje další okolnosti a příčiny nehody," uvedla mluvčí. "Totožnost osoby ještě není potvrzena," dodala. Vlak narazil podle informace Českých drah do člověka v kolejišti na trati, která vede z Chomutova do Lužné u Rakovníka. V úseku Krupá - Měcholupy jezdí dočasně autobusy.

autor: ČTK