Rychlík z Rakouska srazil v Klánovicích člověka. Provoz vlaků mezi Prahou a Kolínem byl přerušen

před 1 hodinou

Provoz vlaků na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem byl zastaven. V Praze Klánovicích vlak srazil a usmrtil člověka, sdělil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle webu Českých drah jezdí rychlíky odklonem přes Lysou nad Labem a Nymburk, omezení potrvá odhadem do 21:40. Rychlík jedoucí z Rakouska do Prahy srazil člověka v 19:42. "Osoba byla na místě usmrcena. Není vyloučeno, že šlo o sebevraždu," uvedl Drápal. Neštěstí přerušilo páteční večerní provoz některých vlaků. Rychlíky do České Třebové a Havlíčkova Brodu jely odklonem přes Lysou nad Labem, mezinárodní rychlíky ze Slovenska a Maďarska jely do Prahy přes Nymburk.